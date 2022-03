Władze ZUT wysłuchały ukraińskich studentów

- Chciałabym podziękować. To, co Polacy robią, jest niesamowite. Udostępniają nam mieszkania, robią zbiórki - powiedziała jedna z ukraińskich studentek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podczas spotkania z władzami tej uczelni. ZUT zorganizował to spotkanie, aby przekazać studentom z Ukrainy, jak może im pomóc - i usłyszeć, jakiej pomocy oni oczekują.

- Solidaryzujemy się z państwem ukraińskim, z wami, z waszymi rodzinami - zadeklarował rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.

Studentów ZUT pochodzących z Ukrainy jest 110. Uczelnia zdecydowała, że ich najbliżsi krewni mogli zakwaterować się w akademikach. Czeka na nich 180 miejsc. Bezpłatnych - na razie przez miesiąc. Studenci z Ukrainy mogą liczyć na wyższe zapomogi. I na zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za studia, zależnie od indywidualnej sytuacji.

- Oferujemy pomoc psychologiczną - powiedział prorektor ds. studenckich, prof. Arkadiusz Terman. - Otrzymujemy podania od waszych kolegów, którzy studiują w Ukrainie, i chcą przenieść się do naszej uczelni. Do tej pory taki proces był długoterminowy. Teraz go przyspieszymy. Zaoferujemy im także kurs języka polskiego.

Część młodych ludzi utknęła w Ukrainie. ZUT chce zrobić wszystko, aby nadal utrzymywali status studentów - uczelnia przesunie terminy egzaminów czy obron prac magisterskich.

- Sytuacja w naszym państwie jest bardzo ciężka - powiedział student Igor Lubianow. - Moja rodzina nie mogła wyjechać z Ukrainy. Rozmawiamy. Każde nasze słowa mogą być ostatnie. Nie wiadomo, czy skontaktujemy się jutro. Ale takie rodziny możemy wspierać ze Szczecina. Bardzo dziękuję władzom uczelni i szczecinianom za pomoc okazaną do tej pory.

Studenci pytali między innymi o to, czy miejska komunikacja w Szczecinie mogłaby być darmowa dla Ukraińców - co pomogłoby im w poszukiwaniu pracy.

- Ten temat był poruszany na wczorajszym sztabie kryzysowym - odpowiedział Marcin Gregorczyk, pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. Ukrainy. - Decyzje w tej kwestii może podjąć Rada Miasta. Sesja nadzwyczajna Rady Miasta ma być zwołana w najbliższym czasie.

- Czy mój dziesięcioletni może brat zamieszkać ze mną w akademiku? - pytała jedna ze studentek.

- Jak najbardziej, nie ma żadnego problemu - odpowiedział rektor ZUT.

Inne uczelnie też reagują na wojnę toczoną za naszą wschodnią granicą. Pełnomocnika do sprawy pomocy Ukrainie powołał Uniwersytet Szczeciński. Uruchomił też specjalną zakładkę poświęconą Ukrainie na swojej stronie internetowej. ©℗

Tekst i fot. (as)