Wiadomo, co zrobić, żeby uczniowie jedli zdrowo

Celem programu Junior-Edu-Żywienie jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych. Fot. archiwum

Zakończyły się szkolenia on-line dla nauczycieli ze szkół, które zgłosiły się do programu „Junior-Edu-Żywienie” i brały udział w części badawczej projektu. Eksperci przygotowali również publikację „Moc edukacji żywieniowej w szkole”, która zawiera m.in. scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej z kartami do ćwiczeń oraz informacje dla rodziców. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z materiałem.

Zakończył się pierwszy etap szkoleń on-line dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do programu. Uczestnicy otrzymali m.in. materiały edukacyjne, w tym gotowe scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat, które będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych. Scenariusze lekcji są opatrzone komentarzem metodycznym pozwalającym na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie tematycznych prezentacji multimedialnych.

Materiały instruktażowe przygotowane przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego zostały opracowane na podstawie badań diagnozujących poziom wiedzy wśród dzieci i rodziców m.in. na temat potrzeb z zakresu edukacji żywieniowej oraz oczekiwanych form i zakresu wsparcia w procesach edukacyjnych, a także skutecznych i atrakcyjnych narzędzi metodycznych.

Kolejnym etapem realizacji programu są szkolenia stacjonarne dla nauczycieli oraz pilotażowe warsztaty i lekcje dla uczniów klas I-III. Szkolenia te będą realizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz innych uczelniach (m.in. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie).

Nieodłącznym elementem edukacji żywieniowej są zajęcia praktyczne, dlatego też w ośrodkach akademickich zaangażowanych w program będą utworzone tzw. klasopracownie. Miejsce to zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający przeszkolenie nauczycieli w ich regionach z zakresu edukacji żywieniowej.

Publikacja dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych została przygotowana przez Katarzynę Wolnicką, Joannę Jaczewską-Schuetz oraz Annę M. Taraszewską. W opracowaniu znajdują się zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych z kartami do ćwiczeń, jak i materiały dla rodziców.

Publikacja zawiera 12 rozdziałów. Poruszono w niej m.in. temat nadwagi i otyłości, aktywności fizycznej oraz właściwych wyborów żywieniowych. Czytelnicy mogą dowiedzieć się m.in. o wartościach odżywczych poszczególnych produktów, zasadach prawidłowego nawadniania organizmu czy korzyściach płynących ze spożywania warzyw i owoców. Poznają również zasady właściwego czytania etykiet na produktach spożywczych. Dowiedzą się też o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na kondycję całego organizmu człowieka.

Autorki podpowiadają również, jak mądrze gospodarować jedzeniem, aby go nie marnować. Zaletą publikacji są bogate ilustracje i materiały graficzne, które w atrakcyjny sposób obrazują podjętą tematykę.

W opracowaniu znajduje się też 12 gotowych scenariuszy lekcji, 12 kart do ćwiczeń dla uczniów oraz 8 materiałów edukacyjnych dla rodziców.

Już wkrótce będzie dostępna także publikacja przeznaczona dla klas IV-VI szkół podstawowych.

Dla uczniów przygotowano aplikację mobilną EduApka. Dzięki niej informacje na temat szeroko pojętej edukacji żywieniowej zawsze będą w zasięgu ręki. Aplikacja to szansa, aby zmotywować uczniów do podejmowania codziennych wyzwań żywieniowych i poszerzania wiedzy m.in. na temat diety, jakości żywności, sposobów jej wytwarzania i znakowania.

Na stronie internetowej programu można znaleźć wiele materiałów dotyczących zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Są wśród nich filmy edukacyjne, komiks dla dzieci „Jeżowe Moce Żywieniowe”, relacje z warsztatów edukacyjno-kulinarnych, filmowa książka kucharska, a także aktualności dotyczące realizacji programu.

Celem programu Junior-Edu-Żywienie jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Uczestniczą w nim specjaliści z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIZP PZH – PIB). Program jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

(as)