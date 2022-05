Maturzyści już po egzaminie z języka polskiego. Pan Tadeusz i relacja z drugim człowiekiem

Ponad 11 tysięcy maturzystów w Zachodniopomorskiem właśnie zakończyło egzamin z języka polskiego. Tematy przypadły młodzieży do gustu. W tegorocznym arkuszu maturalnym dotyczyły motywu tradycji w „Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, w drugim trzeba było napisać o relacji z drugim człowiekiem, jako źródle szczęścia. Do wyboru była także analiza wiersza "Najkrótsza definicja życia" Józefa Barana.

Młodzież miała 170 minut na uporanie się z arkuszem egzaminacyjnym. Jednak pierwsi abiturienci kończyli pracę już po dwóch godzinach. O maturalne tematy i emocje pytamy uczniów z klasy III GD z IX Liceum Ogólnokształcącego, którzy z auli szkoły wyszli tuż przed godziną 11.

Maturzyści: nie było trudno

- Wybrałem drugi temat „Kiedy relacja z człowiekiem staje się źródłem szczęścia", bo był - według mnie - łatwy, przyjemny i otwarty - stwierdził Szymon Garncarz z klasy III GD.

- Można było dużo napisać. Między innymi o „Małym księciu" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego i „Panu Tadeuszu", bo do tego też można było się odnieść. Generalnie ująć to w kontekście oczekiwania na drugą osobę - mówił Natan Matuszczak, także uczeń klasy III GD - Zobaczymy tę drugą osobę, będziemy mogli się dla niej postarać, pokazać kim dla nas jest - to buduje nas wewnętrznie.

- Nie było trudno - zgodnie podkreślają maturzyści z IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Casssino w Szczecinie.

Rodzice: Piękne i ciekawe tematy

Emocje odczuwają także rodzice tegorocznych abiturientów. Anna Ulaszewska, mama maturzystki z klasy biologiczno-chemicznej czekała na córkę pod szkołą.

- Sama jestem polonistką i wiem, że córka jest dobrze przygotowana do egzaminu z języka ojczystego, bardziej boję się o to, jak poradzi sobie na egzaminie z matematyki. Tegoroczna matura wydaje się być prosta. Tradycja i „Pan Tadeusz" - to piękne i ciekawe tematy, podobnie jak napisanie wypracowania o relacjach w odniesieniu do „Nocy i dni" - stwierdza Anna Ulaszewska.

Oficjalne tematy obowiązujące w tym roku na języku polskim Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje o godz. 14.

Jeszcze dziś abiturienci zmierzą się z egzaminami z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: o godz. 14 będą zdawać język łaciński i kulturę antyczną.

W czwartek młodzież przystąpi do egzaminu z matematyki, w piątek z nowożytnego języka obcego.

(kel)