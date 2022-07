Uniwersytet Szczeciński zaprezentował mobilną aplikację dla swojego NiUS Radio

NiUS Radio, czyli radio Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie dostępna jako aplikacja mobilna na urządzenia firmy Apple. Umożliwia to słuchanie szczecińskiej stacji w każdym miejscu na świecie.

- Uniwersytet Szczeciński jest nowoczesną uczelnią i bardzo dbamy o to, żeby dobrze wyczuwać ducha czasu. Żyjemy w czasach, w których informacja, marka, wizerunek są bardzo ważne, które tworzą opinię na temat uniwersytetu, pozwalają mu się promować, oddziaływać na środowisko, zachęcać studentów, żeby u nas studiowali, a studiowanie u nas to dobry wybór - mówił podczas prezentacji nowego rozwiązania prorektor ds. nauki prof. Andrzej Skrendo.

Przy okazji tworzenia aplikacji uruchomiono systemy, które umożliwią dystrybucję podkastów nie tylko za pomocą własnej strony WWW i aplikacji rozgłośni, ale także za pomocą popularnych platform takich, jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcasts. Dzięki temu będą docierać one do jak najszerszego grona odbiorców. Aplikacja będzie stopniowo uruchamiana w trakcie wakacji tak, by od nowego roku akademickiego ruszyć w większej skali.

- Mam nadzieję, że aplikacja zwiększy dostępność radia US dla całej społeczności akademickiej, nie tylko Szczecina, ale i regionu - stwierdził prorektor ds. ekonomicznych prof. Jacek Batóg. - Produkt, który wdrażamy, sprawi, ze uniwersytet będzie bardziej nowoczesny, że będziemy uczelnią, która w sposób bardziej efektywny, skuteczny rywalizuje z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce.

Aplikacja została wykonana przy użyciu technologii Expo i React Native - dzięki temu znacznie udało się obniżyć koszty jej wytworzenia i nie ma konieczności tworzenia osobnych rozwiązań na platformy Android i iOS, bo produkty wykonane w React Native działają na obu.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 8.07.2022 r.

