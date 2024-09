Uniwersytet Szczeciński zaprasza na Salon Maturzystów

Ubiegłoroczny Salon Maturzystów na US przyciągnął wielu młodych ludzi. Fot. Dariusz GORAJSKI

Piętnaście miast akademickich, 100 tysięcy maturzystów, ponad 200 wykładów i prezentacji na temat matury i rekrutacji na studia, kilkuset wystawców: uczelni, szkół policealnych, instytucji edukacyjnych, wstęp wolny – tak w największym skrócie zapowiada się osiemnasty Salon Maturzystów „Perspektywy”, którego zachodniopomorska edycja odbędzie się we wtorek i środę na Uniwersytecie Szczecińskim.

– Podczas tegorocznych wydarzeń maturzyści, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice otrzymają pełną informację o egzaminie maturalnym w roku 2025, oraz zasadach rekrutacji na studia. Dla większości uczestników Salon Maturzystów to pierwsza w życiu okazja do wizyty na kampusie uczelni, rozmowy z przedstawicielami szkół wyższych o ofercie kształcenia, zasadach rekrutacji, warunkach studiowania – mówi Agnieszka Lizak, rzecznik US. – Takie doświadczenie zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji o ścieżce edukacji i kariery, umożliwia promocję przyszłościowych kierunków studiów, pozwala maturzystom poznać uczelnie „w realu”.

Wstęp na Salony jest wolny, udział w prezentacjach i spotkaniach wymaga bezpłatnej rejestracji: na stronie: salonmaturzystow.pl.

US zaprasza na Wydział Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79 w środę i w czwartek w g. 9-15.

Komitet honorowy szczecińskiego Salonu Maturzystów współtworzą: prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, Marcjanna Klessa – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.

(as)