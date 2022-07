Uniwersytet Szczeciński oferuje wsparcie kandydatom na studia

Pierwszy nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim kończy się dziś. Aby pomóc w procesie rejestracji na studia, uczelnia oferuje kandydatom dodatkowe wsparcie. Dziś działa misja „Pogotowie rekrutacyjne US”, w trakcie której pracownicy US pozostaną do dyspozycji przyszłych studentów. Odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji lub systemu ERK telefonicznie lub poprzez wtyczkę Messenger. Do godziny 20 są dostępni pod numerem telefonu: 91 444 10 29; 91 444 10 31; 538 975 251 (konsultacje w języku ukraińskim) oraz całą dobę na Messengerze na stronie https://kandydaci.usz.edu.pl/.

(as)