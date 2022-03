Blisko 600 osób rozpoczęło naukę języka polskiego w ramach kursów organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnikami kursów są osoby, które przybyły z Ukrainy. Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę (26 marca).

Sobotnie zajęcia są realizowane jednocześnie w czternastu grupach. Kurs trwa od godziny 10 do 12.30. Każda grupa liczy 25 uczestników. Dodatkowo zostanie uruchomione siedem grup w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki, zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych) oraz zajęcia zdalne. Każdy kurs będzie obejmował 10 spotkań (30 godzin dydaktycznych).

- Zapotrzebowanie na kursy języka polskiego na poziomie podstawowym wśród dorosłych i młodzieży przybywających z Ukrainy okazało się na tyle duże, że podwojono pierwotnie planowaną liczbę grup – limit przyjęć zwiększono z 300 do blisko 600 osób - informuje Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa US.

Jak podkreśla Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US: - Obywatele Ukrainy potrzebują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Znajomość języka jest jego dużą częścią i to chcemy im dać.

Kursy prowadzą nauczyciele akademiccy – pracownicy Wydziału Humanistycznego US, lektorzy języka polskiego, a także – wykładowczyni pochodząca z Ukrainy. Zajęcia odbywają się w budynku nr 4 Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b. Kursy będą trwały do czerwca br.

