Uniwersytet Szczeciński zaprasza maturzystów na bezpłatne kursy

Uniwersytet Szczeciński zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w bezpłatnych kursach przygotowujących do egzaminu dojrzałości. Zapisy już trwają. Zajęcia rozpoczną się 21 lutego.

Największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim po raz pierwszy przygotowała kursy aż z 10 przedmiotów. Są to: język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - poziom podstawowy oraz rozszerzony, język niemiecki, język francuski oraz język hiszpański.

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, każdy uczestnik będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu resortu nauki.

- Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się wszystkim maturzystom. Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak i z arkuszy z lat ubiegłych – tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.

Zajęcia obejmować będą od 9 do 18 spotkań, zależnie od przedmiotu. Uczestnicy kursów na czas ich trwania będą mieli założone konto w Office 365 w domenie Uniwersytetu Szczecińskiego, dające dostęp między innymi do konta pocztowego (e-mail), usług OneDrive, Teams oraz innych. Uczelnia zaprasza maturzystów na stronę matura.usz.edu.pl , gdzie znajduje się harmonogram kursów i formularz zapisów.

(as)