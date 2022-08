Uczelnie wciąż czekają na studentów

Maturzyści, którzy do tej pory nie dostali się na studia, mają jeszcze pole manewru. Szczecińskie szkoły wyższe prowadzą bowiem kolejne nabory.

Uniwersytet Szczeciński ma wolne miejsca na kilkudziesięciu kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich są m.in.: biologia, archeologia, animacja kultury, filologia polska, bezpieczeństwo narodowe czy zarządzanie. Największa uczelnia w regionie prowadzi drugi nabór do 12 września.

Hitami tegorocznej rekrutacji na US były: filologia angielska, filologia norweska, Global Communication, psychologia, prawo oraz komunikacja i psychologia w biznesie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny informuje, że ma od kilku do kilkunastu wolnych miejsc na kierunkach takich, jak m.in.: architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo techniczne, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo czy chemia.

Podczas tegorocznego naboru najwięcej chętnych na ZUT zgłosiło się na informatykę i architekturę.

Akademia Sztuki także ogłosiła drugi nabór. M.in. na wokalistykę ze specjalnością śpiew solowy, grafikę ze specjalnością grafika artystyczna czy sztukę mediów ze specjalnością nowe media i animacja. Rejestrować można się do 11 września.

Flagowym produktem edukacyjnym w Akademii Sztuki podczas tegorocznego naboru okazał się kierunek gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna. Odnotowano 6 chętnych na miejsce. Popularne były także grafika projektowa, fotografia na sztuce mediów, grafika artystyczna oraz komunikacja wizualna na wzornictwie. Na kierunki muzyczne najwięcej kandydatów i kandydatek zgłosiło się na edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Z kolei w ofercie Akademii Morskiej, która od 1 września będzie Politechniką Morską, są jeszcze m.in. automatyka i robotyka (do 22 września), geodezja i kartografia (do 22 września), teleinformatyka (do 22 września) czy inżynieria eksploatacji (do 23 września).

Największym powodzeniem wśród kandydatów na AM cieszyły się nawigacja, logistyka i informatyka.

Pomorski Uniwersytet Medyczny, jak zwykle, nie miał trudności ze zrekrutowaniem młodych ludzi na kierunek lekarski czy lekarsko-dentystyczny. To najbardziej oblegane studia w naszym mieście.

Kolejny nabór jest tam rozważany – po zakończeniu procesu składania dokumentów przez kandydatów, którzy wówczas otrzymują status studenta PUM. ©℗

(as)