Uczelnie wciąż czekają na maturzystów

Wolne miejsca w Akademii Sztuki są m.in. na wokalistyce i instrumentalistyce. Fot. Ryszard PAKIESER

Rekrutacja na wyższe uczelnie wciąż trwa. W niektórych miejscach będzie kontynuowana zapewne aż do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. W ofercie szczecińskich szkół wyższych każdy powinien znaleźć coś dla siebie – od umysłów ścisłych, przez zdeklarowanych humanistów, aż do młodych osób marzących o karierze artystycznej.

Nie brakuje wolnych miejsc na Akademii Sztuki. Jeśli chodzi o studia stacjonarne pierwszego stopnia, najmłodsza szczecińska uczelnia oferuje wokalistykę ze specjalnością śpiew solowy, instrumentalistykę, kuratorstwo i realizację wystaw, projektowanie mody. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym trwa do 11 września do g. 15. Od 12 do 22 września odbędą się egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne kandydatów. Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji zaplanowano na 29 września.

Hitem tegorocznej rekrutacji w Akademii Sztuki był kierunek gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna. Zgłosiło się niemal 8 osób na jedno miejsce. Na grafikę projektową zgłosiło się 5,7 osób na miejsce, a na grafikę artystyczną 4,1 osób na miejsce.

Zerknijmy do „menu” przygotowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Jest w czym wybierać. Maturzyści mogą aplikować m.in. na agrobioinżynierię, budowę jachtów, gospodarkę turystyczną (to nowość), kynologię, logistykę, oceanotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, zootechnikę, uprawę winorośli i winiarstwo. Pozostało tam, jak informuje uczelnia, od „kilku do kilkunastu miejsc”. Dokumenty można składać do 29 sierpnia.

Najbardziej oblegane kierunki na ZUT to: informatyka (558 kandydatów), architektura (152 kandydatów), budownictwo (132 kandydatów), logistyka oraz mechatronika (po 100 kandydatów).

Politechnika Morska na młodych ludzi czeka do 21 września. Zaprasza m.in. na automatykę i robotykę, inżynierię przemysłową i morskie elektrownie wiatrowe, nawigację, transport, żeglugę śródlądową.

Uniwersytet Szczeciński zakończył drugą rekrutację. Trzeci nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie rozpocznie się 1 września i potrwa do 12 września. Najpóźniej do 31 sierpnia zostaną ogłoszone kierunki, na których dalej będzie realizowany nabór. Stosowna lista będzie dostępna na stronie kandydaci.usz.edu.pl

Na Uniwersytecie Szczecińskim najbardziej popularne studia to: psychologia (812 kandydatów), prawo (581 kandydatów), filologia angielska (403 kandydatów), komunikacja i psychologia w biznesie (223 kandydatów), zarządzanie (205 kandydatów).

Pomorski Uniwersytet Medyczny, najlepsza uczelnia w regionie według rankingu portalu „Perspektywy”, być może uruchomi nowy nabór we wrześniu. Na razie ma kandydatów ponad limit miejsc, ale część ze zdeklarowanych maturzystów może jeszcze zrezygnować. ©℗

(as)