Spacerek na uniwerek. Szczecińskie uczelnie chcą współpracować

Najbliższy rok akademicki w Szczecinie rozpocznie się inaczej niż zwykle. Regionalne uczelnie łączą siły i zapraszają wszystkich na „Spacerek na uniwerek”, który 1 października zostanie zorganizowany na ulicach miasta. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz szkół wyższych oraz studenci.

Impreza rozpocznie się o g. 13.30 na placu Solidarności. Jej uczestnicy przejdą na Jasne Błonia, gdzie od g. 14 będzie funkcjonowało miasteczko akademickie.

- Idziemy śladem dużych uniwersyteckich miast, które organizują już takie przemarsze - powiedziała prof. Aneta Cymbaluk - Płoska z PUM podczas konferencji prasowej poświęconej „Spacerkowi na uniwerek”. - Uważam, że będzie to ważne wydarzenie i dla miasta, i dla naszej braci akademickiej.

Prof. Kamil Kuskowski z Akademii Sztuki zdradził, że jego uczelnia opracowała logotyp imprezy oraz jej hasło przewodnie. Najmłodsza szczecińska szkoła wyższa odpowiada też za oprawę artystyczną miasteczka akademickiego. Możemy się tam spodziewać między innymi koncertów i wystaw.

- Każda uczelnia podczas tej imprezy może pokazać swoje wewnętrzne zasoby, które będą atrakcyjne nie tylko dla studentów, ale i mieszkańców, którzy przyjdą na Jasne Błonia - mówił Paweł Janicki, szef samorządu studenckiego na AS. - Czas popandemiczny pokazał, że my jako uczelnie pomiędzy sobą się nie znamy. Nie mamy spójnego kampusu, który pozwalałby na to, aby się integrować, więc poznać się możemy dzięki takim imprezom.

Prof. Grzegorz Stępień z Politechniki Morskiej zapowiedział, że jego uczelnia przygotuje między innymi ergometr wioślarski, na który będzie można wygenerować prąd, oraz roboty humanoidalne. Na chętnych czekać będzie także sekcja szachowa.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 27 września 2022 r.

Alan Sasinowski