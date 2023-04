Polonijni nauczyciele dokształcają się na Uniwersytecie Szczecińskim

Fot. Sylwia DUDEK

Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyły się pierwsze zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli polonijnych z Argentyny i Brazylii. Studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych organizowane są tylko na 4 uczelniach w Polsce, Uniwersytet Szczeciński jest jedną z nich i jedyną, która ofertę skierowała do słuchaczy z krajów Ameryki Południowej.

Prowadzenie studiów podyplomowych w formule online jest możliwe dzięki umowie Uniwersytetu Szczecińskiego z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Oferta studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego uzyskała bowiem finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Studia są odpowiedzią na znaczący wzrost zainteresowania nauką języka polskiego wśród Polonii południowoamerykańskiej. Podjęta inicjatywa jest kontynuacją działań na rzecz środowisk polonijnych zapoczątkowanych w 2022 r. przez dr hab. Adriannę Seniów, prof. US oraz dr Ninę Pielacińską podczas wizyty w Ambasadzie RP w Buenos Aires. Prof. Seniów podkreśliła, że „oferta studiów prowadzonych przez uczelnię jest odpowiedzią na głosy płynące ze środowisk polonijnych, widzących potrzebę wsparcia w nauczaniu języka polskiego”. Realizowane na zlecenie MEiN studia podyplomowe stanowią ważne i oczekiwane przez nauczycieli wsparcie ich działalności, umożliwią doskonalenie warsztatu dydaktycznego, uaktualnienie wiedzy z zakresu współczesnej polszczyzny, literatury i kultury polskiej. Wpłynie to z pewnością na wzrost zainteresowania nauką języka polskiego wśród Polonii południowoamerykańskiej, a tym samym przyczyni się do promocji kultury polskiej na świecie.

Studia prowadzone są na Wydziale Humanistycznym US, a ich kierownikiem jest dr hab. Adrianna Seniów, prof. US.

(as)