Szczecińskie losy byłych żołnierzy AK

Jak potoczyły się losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy po wojnie trafili do Szczecina? Próby odpowiedzi na to pytanie będziemy mogli wysłuchać w czwartek o g. 17.30 podczas spotkania w Przystanku Historia. Mieści się on w Posejdonie przy Bramie Portowej.

Na spotkanie zaprasza Instytut Pamięci Narodowej. Wprowadza w nie tak: "Przyjechali z różnych stron i z różnymi doświadczeniami. Byli wśród nich oficerowie i szeregowcy, dowódcy i gońcy, sanitariuszki, łączniczki, powstańcy i żołnierze z niemal wszystkich okręgów Armii Krajowej. Młodość ułożyła im wojna. Niektórzy wyszli z łagrów i obozów internowania; inni – przyjechali w repatriacyjnych wagonach, z armią gen. Berlinga, lub po prostu – w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Różny był ich stosunek do powojennej rzeczywistości i różne plany na przyszłość, ale dla każdego to właśnie Szczecin stał się - na krócej lub dłużej - nowym domem".

Gośćmi dr Magdaleny Semczyszyn (IPN Szczecin) będą: Jolanta Szyłkowska – prezeska Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręg Szczecin oraz Amelia Korycka ps. „Mela” - sanitariuszka Powstania Warszawskiego, lekarka Kliniki Pediatrycznej Szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie

(as)