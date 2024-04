Sukcesy szczecińskich licealistów

Klaudia Bartkowiak i Zuzanna Murdza zostały finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Fot. FB IX LO

Szczecińscy uczniowie szkół ponadpodstawowych to zdolni młodzi ludzie, którzy zbierają laury w ogólnopolskich olimpiadach. Pierwszym miejscem w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej może się pochwalić uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego, tytułami finalistek z Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu nastolatki z IX LO, drugie i trzecie miejsce w Olimpiadzie Chemicznej należy do uczniów II LO.

XV edycja Olimpiady Logistycznej rozpoczęła się już w październiku 2023 roku, kiedy to przyszli logistycy z 277 szkół w całej Polsce musieli odpowiedzieć na 25 pytań postawionych w teście on-line. Walka była bardzo wyrównana, a do kolejnego etapu zakwalifikowało się 851 uczniów. W zawodach II stopnia organizowanych 8 stycznia br. uczestnicy musieli odpowiedzieć na jeszcze trudniejsze pytania w teście wielokrotnego wyboru. Z tymi poradziło sobie najlepiej 69 uczestników, którzy 8 marca stanęli do walki o zwycięstwo podczas finałowego etapu Olimpiady.

Zofia Krok, uczennica klasy czwartej z XIII LO w Szczecinie na drodze do zwycięstwa pokonała ponad 5400 uczniów z całej Polski i to właśnie ona zajęła pierwsze miejsce. Zresztą nie pierwszy raz, w tegorocznym finale Olimpiady Statystycznej w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, jako jedyna reprezentantka województwa zachodniopomorskiego, także zdobyła pierwszą lokatę. W tegorocznych zmaganiach dotyczących logistyki, podczas uroczystej gali w Poznaniu, która odbyła się 5 kwietnia, Zofia Krok otrzymała indeks Wyższej Szkoły Logistyki, zaproszenie na staż w firmie Kühne+Nagel oraz wiele nagród rzeczowych. Na podium w Olimpiadzie Logistycznej stanęła także szczecinianka Aleksandra Urbala z Zespołu Szkół nr 8 – swoją wiedzą wywalczyła trzecie miejsce.

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka pochwaliło się sukcesem Kamila Karwackiego z klasy II f. Kamil został finalistą XLVIII Olimpiady Artystycznej. To turniej z wieloletnią tradycją, odbywa się od 1976 roku. Do 2004 roku organizatorem olimpiady było Muzeum Narodowe w Warszawie, a od 2004 roku jej organizację przejęło – powołane do tych celów – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Narodowym w Warszawie. Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych interesujących się sztuką – plastyką lub muzyką. Co roku w konkursowe szranki staje niemal dwa tysiące uczniów z całego kraju, a do finału w stolicy dochodzi około 100 osób – w tegorocznych finałowych zmaganiach uczestniczyła rekordowa liczba nastolatków – aż 120. Do olimpiady Kamila przygotowywała prof. Maryla Raban.

Natomiast uczennice IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie zostały finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Klaudia Bartkowiak z klasy III e oraz Zuzanna Murdza z klasy I e – obie uczęszczają do klas o profilu biologiczno-chemicznym – dzięki swojej pracy mają już zagwarantowany wstęp na Pomorski Uniwersytet Medyczny. Do olimpiady przygotowywały się pod czujnym okiem nauczyciela biologii Grzegorza Błażejczyka. Olimpiada Wiedzy o Mózgu to nasze lokalne wydarzenie – w tym roku odbyła się już szósta edycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Olimpiada jest organizowana przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Samodzielną Pracownię Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przewodniczący Komitetu Głównego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu jest szczeciński neurochirurg dr Dariusz Jeżewski.

Sukces na 70. Olimpiadzie Chemicznej odnieśli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Obaj są tegorocznymi maturzystami – Wiktor Kępiński z klasy IV g zajął drugą lokatę, a jego klasowy kolega Mateusz Żukowski miejsce trzecie. Laureatami konkursu z chemią w roli głównej zostali także Michał Siedlecki, również z klasy IV g, który uplasował się na 13 miejscu oraz Nikodem Rogaczewski, uczeń klasy III g (25 miejsce). Olimpiada Chemiczna jest uznawana na niezwykle trudną, tylko 20-30 proc. uczestników umie poradzić sobie z jej trzema etapami. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne, a siedziba Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej mieści się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci tego turnieju mają już maturę z chemii w kieszeni, mogą także otrzymać – bez egzaminów – indeksy na wiele uczelni w Polsce.

Wszystkim finalistom życzymy dalszych naukowych sukcesów!

(kel)