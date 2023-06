Studenci ZUT poznają arkana cyberbezpieczeństwa

Fot. Ryszard Pakieser

W czwartek w rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podpisano porozumienie, na mocy którego specjaliści firmy IT Evide/Atos będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami ZUT. A wszystko to w ramach Eviden Security Academy, która rozpocznie się w roku akademickim 2023/2024. Studenci poznają najlepsze rozwiązania istniejące na rynku, takich firm jak Checkpoint oraz Palo Alto Networks.

- Projekt będzie prowadzony w formule non-profit, we współpracy ze szczecińską Fundacją IT. Dzielenie się wiedzą w obszarze cyberbezpieczeństwa pozwoli studentom ZUT zarówno na zwiększenie swoich kompetencji, jak i znaczne ułatwienie w rozpoczęciu kariery zawodowej na wymagającym rynku - opowiada Natalia Jarzeńska z Fundacji IT.

(as)