Szpitalom na ochronę. Atak hakerski może kosztować życie pacjentów

Atak hakerski na infrastrukturę informatyczną szpitala może kosztować zdrowie, a nawet życie pacjentów. Dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań – podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia i oferuje szpitalom nawet 900 tys. zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Fundusz wskazuje, że incydenty zagrażające cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, m.in. w związku z wojną na Ukrainie, się nasiliły.

– Wyciek danych, w tym danych osobowych pacjentów, blokowanie systemu informatycznego czy szyfrowanie plików przez cyberprzestępców mogą prowadzić do paraliżu i ogromnych strat w podmiotach leczniczych. Mogą także uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów – zaznacza Jarosław Olejnik, dyrektor w Centrali NFZ, który od lat zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego.

NFZ oferuje więc szpitalom dodatkowe wsparcie finansowe na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest ono przeznaczone dla szpitali, które wykonują świadczenia w zakresach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, lecznictwo uzdrowiskowe, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Wysokość środków zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ – od 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł.

NFZ sfinansuje: zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz związanych z nimi usług, które dotyczą podniesienia poziomu bezpieczeństwa w placówkach leczniczych, nie samej informatyzacji.

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obejmują wydatki ponoszone od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Aby skorzystać z finansowania, należy do 30 listopada 2022 r. złożyć do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o zawarcie umowy. Warunkiem uzyskania wsparcia przez szpital jest zawarcie umowy i złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu, nie później niż do 16 grudnia 2022 r., wymaganych dokumentów.

(sag)