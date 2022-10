Sejmowa komisja zdrowia obradowała w Szczecinie. Pomysł ministerstwa na kształcenie lekarzy

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie obradowała sejmowa komisja zdrowia. Podczas tego posiedzenia PUM miał okazję przedstawić posłom swoją działalność, dyskutowano też o tym, jak usprawnić kształcenie kadr medycznych. Wiceprzewodniczącym komisji jest Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości, absolwent PUM.



Przed rozpoczęciem obrad wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki ocenił, że przyjazd komisji to wyróżnienie dla szczecińskiej uczelni. Zwrócił uwagę, że w czasie najtrudniejszej fazy pandemii koronawirusa to Pomorze Zachodnie miało najmniejszy dług zdrowotny w skali kraju - co oznacza, że Covid - 19 w naszym wojewó∂ztwie generalnie nie zablokował dostępu do usług medycznych związanych z innymi chorobami. I była to jednak z przesłanek, aby zaprosić komisję zdrowia do Szczecina.

- Jesteśmy daleko od Warszawy, ale dbamy o to, aby kresy północno - zachodnie były zabezpieczone - zadeklarował rektor PUM prof. Bogusław Machaliński.

I opowiedział gościom, jak w ostatnich latach rozwinęła się uczelnia. Za jedno z największych osiągnięć uznał wybudowanie Centrum Symulacji Medycznej - które cieszy się opinią jednego z najlepszych ośrodków tego typu w kraju. Inne osiągnięcia to między innymi utworzenie Centrum Egzaminów Testowych i Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki. PUM pnie się też w górę rankingu szkół wyższych portalu "Perspektywy". Wysoko oceniana jest efektywność naukowa uczelnie.©℗

(as)