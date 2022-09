Trzeci podręcznik do HiT. Pozycja dla szkół branżowych z akceptacją MEiN

W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pojawił się kolejny, już trzeci podręcznik do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. Książkę wydało wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń, a pozycja jest zalecana dla szkół branżowych I stopnia. Tyle że podobnie jak podręcznika do HiT przygotowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, w księgarniach nie ma.

Autorami publikacji „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia" są Joanna Niszcz i Stanisław Zając, natomiast rzeczoznawcami podręcznika byli: dr hab. Aleksander Głogowski, dr hab. Jarosław Pacuła, dr Paweł Milcarek - wynika z opublikowanego 9 września wpisu w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Numer ewidencyjny w wykazie MEiN nowego podręcznika to 1156/2022.

Książka ukaże się nakładem SOP Oświatowiec Toruń w postaci papierowej. Ale o jej istnieniu nie wiedzą nawet księgarnie, a samo wydawnictwo informuje, że druk rozpoczęło 13 września.

Młodzież z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ma także problem z zakupem książki do HiT

