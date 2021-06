Przyznano nagrody "Złoty Otis". Pomorski Uniwersytet Medyczny jest godny zaufania

Czworo przedstawicieli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zostało laureatami Nagrody Zaufania "Złoty Otis". To ceniony w świecie medycznym laur przyznawany przez ekspertów od 2004 roku. Ma wspierać te obszary służby zdrowia, które zostały przeoczone przez decydentów.

Profesor Mieczysław Walczak dostał nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w organizacji leczenia chorób rzadkich w Polsce. Uczony jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM. Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Przewodniczy Zespołowi Koordynacyjnemu ds. Chorób Ultrarzadkich.

Rzadkie choroby - duży problem

- W ostatnich latach choroby rzadkie i ultrarzadkie zaczęły wreszcie być dostrzegane - mówi uczony w rozmowie dla portalu zlotyotis.pl. - Jeszcze nie jest tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli i do tego, żeby było dobrze, sporo brakuje, ale jest dużo lepiej. I widać, że to, co zaczęło się dziać wokół tych chorób, zmierza w dobrym kierunku. W dużej mierze to zasługa pana Macieja Miłkowskiego – podsekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia, który w stosunkowo krótkim czasie doprowadził do refundacji kilku terapii, np. w chorobie Fabry’ego czy rdzeniowym zaniku mięśni i w niedoborze L-karnityny. Nowoczesne leczenie weszło zatem w niektórych chorobach metabolicznych. Niestety w przypadku większości z nich nie dysponujemy celowanym leczeniem lub jest ono bardzo drogie, co wydłuża czas do refundacji. Jest to nie tylko polski problem.

W kategorii "debiut naukowy" przyznano cztery nagrody. Aż trzy trafiły do reprezentantów PUM. Są to Wojciech Marciniak z Zakładu Genetyki i Patomorfologii, oraz Filip Machaj i Jakub Rosik, studenci VI roku Wydziału Lekarskiego PUM.

Walczą z rakiem piersi

Wojciecha Marciniaka, członka zespołu prof. Jana Lubińskiego, doceniono za test diagnostyczny pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi na podstawie stężeń arsenu we krwi.

- Rak piersi wciąż należy do najczęstszych na świecie i każda nowa inicjatywa, każda nowa metoda diagnostyczna, która mogłaby tę sytuację poprawić, jest bardzo potrzebna - przypomina laureat.

Rakiem piersi zajmuje się także Filip Machaj. Specjalnością Jakuba Rosika jest za to szpiczak.

PUM to najwyżej sklasyfikowana szczecińska uczelnia w rankingu "Perspektyw". W tym roku znalazła się na miejscu 13. Rok temu była dziesiąta.

Według "Perspektyw" PUM jest najlepszą uczelnią w Polsce, jeśli brać pod uwagę efektywność naukową. Szczecińska uczelnia wyprzedziła tak potężne ośrodki, jak m.in.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Warszawski. ©℗

(as)