Polacy w amerykańskiej armii. Spotkanie w Przystanku Historia

W czwartek o g. 18 w Przystanku Historia w kompleksie Posejdon przy Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się spotkanie poświęcone historii polskich oddziałów w armii amerykańskiej w latach 1945-1989 w Niemczech, Francji i USA. Udział w tym wydarzeniu wezmą prof. John Radzilowski z University of Alaska Southeast, Franciszek Nowak, emerytowany pracownik US Army, oraz dziennikarka Monika Mazanek-Wilczyńska.

Prof. John Radzilowski połączy się zdalnie, by podzielić się tym, co na temat polskich żołnierzy znalazł w amerykańskich archiwach. Franciszek Nowak opowie o swoich kontaktach z polskimi żołnierzami w armii amerykańskiej. Monika Mazanek-Wilczyńska przedstawi, jak Polacy w US Army stali się zalążkiem amerykańskich sił specjalnych.

Przy okazji odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Moniki Mazanek-Wilczyńskiej „Służyliśmy u Amerykanów”, w którym Franciszek Nowak wspomina Polaków służących w armii amerykańskiej przez pryzmat swoich osobistych przyjaźni. Dokument został nagrodzony pierwszą nagrodą podczas tegorocznego, 9. Festiwalu Filmowego w Zamościu.

Dla osób zainteresowanych spotkaniem, które jednak w czwartkowy wieczór nie będą mogły zjawić się w Przystanku Historia, nic straconego. Spotkanie zostanie nagrane, a materiał w kolejnym tygodniu zostanie udostępniony na kanale IPN.tv w serwisie Youtube.

Szczeciński Instytut Pamięci Narodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych.

(as)