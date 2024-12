Papier inny niż wszystkie. Odpowiada na społeczne potrzeby

Fot. Aurelia KOŁODZIEJ / ZUT

W Kostrzynie nad Odrą powstał Amber Terra – wyjątkowy papier, który jest efektem współpracy Arctic Paper Kostrzyn S.A. z naukowcami z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nowe rozwiązanie może służyć m.in. osobom niewidomym.

Amber Terra to papier o zwiększonej sztywności i nieprzezroczystości, który jednocześnie jest bardziej przyjazny środowisku. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego polimerowego crosslinkera udało się ograniczyć ilość używanych włókien drewna. To krok w stronę bardziej ekologicznej produkcji.

Jednak najważniejsze jest to, że Amber Terra to coś więcej niż technologia. Jego właściwości sprawiają, że świetnie nadaje się np. do druku pisma Braille’a, co otwiera nowe możliwości dla osób niewidomych i słabowidzących. To przykład produktu, który odpowiada na konkretne potrzeby społeczne.

Proces stworzenia Amber Terra wymagał zaangażowania wielu osób. Naukowcy z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów WTiICh ZUT pod kierownictwem prof. Ewy Mijowskiej wnieśli swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie materiałoznawstwa. W skład zespołu badawczego wchodzili również prof. Beata Zielińska, prof. Karolina Wenelska, dr inż. Klaudia Maślana oraz mgr inż. Tomasz Kędzierski. Razem z działem badawczo-rozwojowym Arctic Paper stworzyli papier o właściwościach, które wyróżniają go na rynku.

Dla zespołu naukowców z WTiICh ZUT to dowód na to, że współpraca z przemysłem pozwala wprowadzać na rynek technologie, które mogą realnie zmieniać otaczający nas świat, zarówno w kontekście innowacji, jak i troski o środowisko.

(as)