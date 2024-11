Akademików za złotówkę w najbliższym czasie nie będzie. Dariusz Wieczorek zachwala domy studenckie

Minister Dariusz Wieczorek: "Będziemy namawiać do budowy akademików, to element rozwiązania problemu mieszkaniowego w Polsce". Fot. Kamila Kozioł / ZUT

Budowa i modernizacja akademików może być jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce - ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Polityk spotkał się z dziennikarzami w Domu Studenckim "Amicus" Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego standard został właśnie podwyższony.

- W Domu Studenckim "Amicus" dokonują się zmiany. Inwestujemy między 4 a 6 mln rocznie w zmiany w domach studenckich. W tym roku dzięki panu ministrowi, który tylko w ostatnich dwóch miesiącach przekazał nam prawie 15 mln, możemy zrobić jeszcze więcej - poinformował rektor ZUT prof. Arkadiusz Terman. - W tym domu studenckim tak zwane boksy, gdy dwa pokoje miały wspólną łazienkę, zmieniamy tak, że każdy pokój będzie miał własną łazienkę.

Kaja Kosmenda z parlamentu samorządu studenckiego ZUT podkreśliła, że w akademikach ZUT mieszkają nie tylko studenci tej uczelni, ale także innych szczecińskich szkół wyższych.

Minister Dariusz Wieczorek stwierdził, że dla jego resortu od początku nowej kadencji priorytetem był program budowy i remontu akademików. To ważne zwłaszcza teraz - gdy ceny wynajmu mieszkań poszły ostro w górę i dla wielu młodych ludzi, którzy studiują poza miejscem zamieszkania, domy studenckie są jedyną dostępną opcją.

- Jedną z moich pierwszych decyzji było przekazanie 150 mln na budowę akademików w roku 2023. 270 milionów przekazujemy w tym roku - wyliczał minister. - Szykujemy też zmianę ustawową. To kluczowa sprawa. Mamy w koalicji wynegocjowany temat Funduszu Opłat. Funkcjonuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki niemu wspólnie z samorządami budowane są mieszkania na wynajem. Udało nam się wynegocjować, że będą mogły korzystać z niego uczelnie na remonty i budowę akademików. Będziemy namawiać do budowy akademików, to element rozwiązania problemu mieszkaniowego w Polsce. Jeśli studenci będą mieli miejsca w akademiku, nie będą musieli wynajmować mieszkań, substancja mieszkaniowa zwolni się dla innych osób.

"Kurier" zapytał ministra o sprawę akademików za złotówkę. To była obietnica w kampanii wyborczej Polski 2050, która współtworzy koalicję rządzącą (Dariusz Wieczorek reprezentuje Lewicę).

- Żeby mówić o akademiku za złotówkę, to najpierw muszą być akademiki - odpowiedział minister. - Potem można zastanawiać się nad systemem odpłatności. Wszystko, co jest dawane za darmo, nie do końca później jest dobrze utrzymywane. Najpierw zastanawiajmy się, jak budować i remontować akademiki, zastanawiajmy się nad programem stypendialnym.

Minister oskarżył też poprzednią ekipę rządzącą o to, że zaprzepaściła szansę na rozwój szkolnictwa wyższego środkami z Krajowego Planu Odbudowy.

Na ZUT jest prawie 3 tys. miejsc w 7 domach studenckich. Kosztują od 483 do 885 zł. ©℗

