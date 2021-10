Oto najlepsi zachodniopomorscy naukowcy

Kamil Laska Syn.

2021-10-24 19:53:20

A ja pwmiętam,jak nasz kolega został naukowcem -sędzią polskim . Jak byłem mały nasz kolega Sławek wsadził rękę do maszyny pasztecikowej na W.Polskiego. Lata 80 te. Maszyna go zabrała i jakiś czas robiła..trochę krzyczał,cały był w ciescie i oleju a później zaczęła go faszerować kapustą z grzybami..to już się darł. Potem to go wypluło i on nic nie mówił.w szkole nie odzywał się się zupełnie.potem gdzieś go zabrali . Teraz podobno wyroki wydaje .wiec zdrowy znowu. Ale on z maszyny inny wyszedł..