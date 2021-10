Medyczny Nobel za receptory temperatury i dotyku

Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii otrzymali w poniedziałek David Julius i Ardem Patapoutian. Szwedzka Akademia Nauk poinformowała, że naukowcy zostali nagrodzeni za odkrycie receptorów pozwalających odczuwać temperaturę i dotyk.

"Nasza zdolność do wyczuwania ciepła, chłodu i dotyku jest niezbędna do przetrwania i podtrzymuje naszą interakcję z otaczającym nas światem. W codziennym życiu uważamy te odczucia za pewnik, ale w jaki sposób inicjowane są impulsy nerwowe, tak aby temperatura i ciśnienie mogły być odczuwane przez organizm? To pytanie zostało rozwiązane przez tegorocznych laureatów Nobla" - napisała Szwedzka Akademia Nauk w uzasadnieniu przyznania nagrody.

David Julius wykorzystał kapsaicynę, czyli ostry związek pochodzący z papryczek chili, który wywołuje odczucie pieczenia, aby zidentyfikować czujnik w zakończeniach nerwowych skóry reagujący na ciepło.

Ardem Patapoutian wykorzystał natomiast komórki wrażliwe na ciśnienie, żeby odkryć nowe klasy czujników, które reagują na bodźce mechaniczne w skórze i organach wewnętrznych.

Te przełomowe odkrycia umożliwiły rozpoczęcie intensywnych działań badawczych, które doprowadziły do wzrostu wiedzy na temat tego, jak nasz układ nerwowy odczuwa bodźce mechaniczne oraz ciepła i chłodu. Dzięki temu możliwe stało się pełne zrozumienie, w jaki sposób nasze zmysły oddziaływują ze środowiskiem.

(k)