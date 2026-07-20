Ogłoszono wyniki rekrutacji do szkół średnich

Absolwenci szczecińskich podstawówek wiedzą już, czy dostali się do wybranej szkoły średniej. W czwartek ogłoszono wyniki rekrutacji na rok 2026/2027. Fot. Piotr SIKORA

W czwartek, 16 lipca, w Szczecinie ogłoszono listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026/2027. Absolwenci szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, dowiedzieli się, czy zostali przyjęci do wybranych placówek. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się klasy o profilach ścisłych i przyrodniczych, związane z medycyną i biologią.

REKLAMA

W rekrutacji na rok szkolny 2026/2027 wzięło udział łącznie 5183 kandydatów. Jak przekazała Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta, zakwalifikowano 4408 osób, natomiast ostatecznie przyjęto 4031 uczniów. Nie zakwalifikowano 764 kandydatów, a w szkołach pozostały 944 wolne miejsca. Warto dodać, że 11 kandydatów nie zostało zakwalifikowanych z powodu niespełnienia dodatkowych wymagań, takich jak egzaminy sprawnościowe lub predyspozycji.

Kandydaci, którzy nie dostali się do wskazanych szkół ponadpodstawowych w pierwszym etapie rekrutacji, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami znajduje się na stronie Nabór Szczecin. Nabór prowadzony jest już jednak bezpośrednio przez szkoły, a nie za pośrednictwem platformy internetowej.

- Oznacza to, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zostaną przyjęci do szkół w trakcie naboru właściwego, będą musieli dokonać wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach, które nadal będą dysponować wolnymi miejscami - tłumaczy Marta Kufel.

Największym zainteresowaniem cieszyły się: klasa medyczno-biotechnologiczna w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino (4,80 kandydata na jedno miejsce), kierunek technik elektryk w Technikum Elektryczno-Elektronicznym (4,23 kandydata na miejsce), klasa biologiczno-medyczna w I Liceum Ogólnokształcącym (3,13), klasy biologiczno-chemiczna i biologiczno-matematyczna w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (po 2,60 kandydata na miejsce) oraz klasa dziennikarsko-prawna w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino (2,57).

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026/2027 rozpoczął się 7 maja 2026 r. Każdy biorący w niej udział uczeń mógł wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane były następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej. ©℗

(aj)

REKLAMA