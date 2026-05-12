„Trzynastka” najlepszą szkołą w Polsce. Pierwsze miejsce w rankingu liceów i techników

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszą szkołą w kraju. Pokonało konkurencję z innych dużych ośrodków. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

XIII Liceum Ogólnokształcące znalazło się na pierwszym miejscu w najnowszym rankingu szkół ponadpodstawowych portalu Waszaedukacja.pl. Tym samym szczecińska placówka wyprzedziła renomowane szkoły z Krakowa, Poznania, Warszawy i Gdyni.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych 2026 opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Obejmuje on ponad 3,5 tys. liceów i techników z całej Polski. Zestawienie powstało na podstawie wyników matur, egzaminów zawodowych, sukcesów olimpijskich oraz wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), mierzącego realny wpływ szkoły na rozwój uczniów.

Szczecińska „Trzynastka” zdobyła 70,516 pkt. Tuż za nią uplasowały się licea z Krakowa, Poznania, Warszawy oraz Gdyni.

– W czołówce dominują duże ośrodki miejskie, jednak lider rankingu – Szczecin pokazuje, że wysoki poziom edukacji nie jest zarezerwowany wyłącznie dla największych miast – podsumowali autorzy rankingu.

W zestawieniu znalazły się także inne szczecińskie szkoły. II LO im. Mieszka I w Szczecinie zajęło 24. miejsce z wynikiem 64,186 pkt. Z kolei Technikum Informatyczne SCI jest na 14. miejscu w rankingu techników (61,123 pkt), a Technikum Organizacji i Zarządzania zajęło 22. miejsce (59,742 pkt).

Autorzy rankingu podkreślają, że tegoroczne wyniki pokazują rosnącą konkurencję między najlepszymi szkołami oraz coraz większe znaczenie jakości nauczania, a nie tylko poziomu kandydatów. Zestawienie ma pomóc uczniom i rodzicom w świadomym wyborze szkoły, opierającym się na konkretnych danych, a nie wyłącznie na opiniach czy renomie placówki.

Ranking WaszaEdukacja.pl powstaje w oparciu o analizę danych egzaminacyjnych oraz wskaźników rozwoju uczniów.

W przypadku liceów uwzględniono: wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz EWD – miernik realnego postępu uczniów.

W przypadku techników kluczowymi kryteriami były: wyniki egzaminów zawodowych, wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz EWD – miernik realnego postępu uczniów.

Jak podaje portal Wasza Edukacja, kluczową rolę odgrywa EWD, który pozwala ocenić nie tylko „poziom uczniów”, ale przede wszystkim efektywność pracy szkoły. ©℗

