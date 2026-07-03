Egzamin ósmoklasisty 2026. Znamy wyniki i najlepsze szkoły w Szczecinie

CKE podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kilka szkół podstawowych w Szczecinie uzyskało średni wynik ponad 90 proc. Fot. Agata JANKOWSKA

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek, 3 lipca, wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dane pokazują, że szczecińskie szkoły podstawowe osiągnęły bardzo dobre wyniki w skali zarówno województwa, jak i całego kraju. Natomiast średnia w całym regionie wyniosła 70,9 proc.

REKLAMA

Tegoroczny egzamin odbył się w dniach 11–13 maja. W całej Polsce przystąpiło do niego około 386,8 tys. uczniów, czyli blisko 97 proc. wszystkich ósmoklasistów. Egzamin składał się z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jak informuje wstępny raport CKE, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 65 proc. punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Średni wynik z matematyki wyniósł 55 proc. Natomiast z egzaminu z języków obcych nowożytnych ósmoklasiści uzyskali średnio: 73 proc. z języka angielskiego, 76 proc. z języka francuskiego, 77 proc. z języka hiszpańskiego, 59 proc. z języka niemieckiego, 75 proc. z języka rosyjskiego oraz 65 proc. z języka włoskiego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazuje, że uczniowie najlepiej poradzili sobie z interpretacją tekstów kultury i znajomością lektury "Mały Książę". Zadanie dotyczące wyboru zdjęć ilustrujących motyw przyjaźni poprawnie rozwiązało aż 83 proc. zdających, a 72 proc. zdobyło za nie komplet punktów.

Na egzaminie z matematyki uczniowie popisali się przy zadaniach z potęgami – poprawnie wykonało je 80 proc. ósmoklasistów. Na egzaminie z języka angielskiego najlepiej wypadły zadania sprawdzające funkcje językowe, czyli reagowanie w codziennych sytuacjach, takich jak prośba o pomoc, odmowa czy pytanie o wolne miejsce. Średni wynik tego zadania wyniósł 83 proc.

Trudności sprawiały zadania z polskiej gramatyki, a konkretnie rozpoznawanie części zdania – podmiotu i przydawki. To zadanie poprawnie rozwiązało jedynie 33 proc. uczniów.

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej i algebry dotyczące objętości ostrosłupa w sześcianie. Maksymalną liczbę punktów zdobyło zaledwie 11 proc. zdających, a współczynnik łatwości zadania wyniósł tylko 15 proc.

W przypadku języka angielskiego największą trudność sprawiło zadanie sprawdzające znajomość środków językowych, czyli gramatyki. Średni wynik wyniósł 40 proc., a najtrudniejsze polecenie poprawnie wykonało jedynie 34 proc. uczniów.

W województwie zachodniopomorskim średni wynik egzaminu wyniósł 70,9 proc. Najwyższe średnie uzyskały powiat kołobrzeski (73,8 proc.), powiat policki (77,8 proc.), Koszalin (77,7 proc.) oraz Szczecin (76,5 proc.).

W samym Szczecinie najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO (97,8 proc.), Szczecin International School (97,5 proc.), Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (97,4 proc.), Szkoły Podstawowej nr 6 (97,0 proc.) oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Leonarda Piwoni (96,7 proc.). W czołówce znalazły się także kolejne szczecińskie szkoły, których uczniowie uzyskali średnie przekraczające 90 proc.©℗

(aj)

REKLAMA