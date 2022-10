O te lekcje apelują nauczyciele

W Polsce akcja „Adwokaci rozjaśniają prawo”, skierowana do nastolatków z VII i VIII klas szkół podstawowych, młodzieży z placówek ponadpodstawowych oraz ośrodków wychowawczych jest już na półmetku, ale w Szczecinie dopiero się rozkręca. Pierwsze lekcje z adwokatami odbyły się 29 września. Choć dla szczecińskich uczniów to nie pierwsze zajęcia, bowiem od kilku lat prawną edukację – z powodzeniem – realizuje Szczecińska Izba Adwokacka.

Średnio co sekundę ktoś, często nieświadomie, dokonuje jakiejś czynności prawnej przez internet. To głównie zakupy online, oglądanie koncertów, pobieranie filmów oraz gry, w których celują młodzi ludzie i oczywiście media społecznościowe. Zresztą do wirtualnego świata przenosimy coraz więcej aktywności. Internet ułatwia życie, ale czyha tu wiele zagrożeń, na które niestety najbardziej narażeni są najmłodsi jego użytkownicy. Jak ich uniknąć, jak samemu nie popełnić przestępstwa? Meandry prawa rozjaśnią młodym ludziom adwokaci – projekt edukacyjny organizowany jest przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Edukacji Prawnej NRA.

Akcja realizowana jest od 19 września w blisko 100 szkołach, które zgłosiły się do projektu. Adwokaci prowadzą zajęcia dla kilkunastu tysięcy uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II klas liceów oraz dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Biorą w niej udział adwokaci i aplikanci z 24 izb adwokackich z całego kraju, w tym także z Izby Adwokackiej w Szczecinie.

– Szkół, które się zgłosiły do programu, jest bardzo wiele, szczególnie zainteresowane są placówki, w których funkcjonują klasy o profilu prawnym oraz te z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie – mówi adwokat Agnieszka Schiemann, koordynatorka akcji w Szczecinie. – O zajęcia z adwokatem lub aplikantem postulują dyrektorzy szkół, pedagodzy i sami nauczyciele. Coraz częściej zgłoszenia otrzymujemy także od ośrodków wychowawczych dla młodzieży. Dwunastu adwokatów i dwóch aplikantów, którzy z ramienia Szczecińskiej Izby Adwokackiej zaangażowali się w projekt, opowie o bezpiecznym korzystaniu z zakupów online, poszanowaniu i ochronie praw autorskich i dóbr osobistych.

Pierwsze 90-minutowe lekcje z adwokatem odbyły się 29 września w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, o przepisach debatowali uczniowie klasy IIa. Meandry prawa młodzież z tego liceum poznawać będzie jeszcze na czterech innych spotkaniach. Do akcji zgłosiły się także trzy inne szczecińskie licea: III, IV i IX LO – w nich zajęcia odbędą się już w październiku. Cenną wiedzę prawną zdobędą także uczniowie klas siódmych i ósmych ze szczecińskich podstawówek: SP nr 10, SP nr 35 i SP nr 59. Adwokaci będą również gośćmi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

