Niebezpieczne związki między tronem i ołtarzem

Debata odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza 16a. Fot. Piotr SIKORA

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Colloquia Erasmiana, tym razem wokół książki „Między tronem i ołtarzem. O niebezpiecznych związkach Kościoła z polityką”, która jest zapisem rozmowy dwóch intelektualistów – duchownego, dominikanina Tomasza Dostatniego oraz polityka, członka „Solidarności”, byłego ambasadora Polski w Watykanie Piotra Nowiny-Konopki. Start: czwartek, godz. 18.

Colloquia Erasmiana (pamięci prof. dra hab. Erazma Kuźmy) to interdyscyplinarne spotkania dla doktorantów (i nie tylko) Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas spotkania poruszane będą tematy badawcze takie jak: Kościół i polityka, transformacja i sekularyzacja oraz „Rozmowa -rzeka” jako źródło poznania.

„Jak dzisiaj chrześcijanin, katolik może uprawiać politykę i być w polityce, gdzie znajdzie swoje miejsce? Nie chodzi o konkretne partie, chodzi o przestrzenie, chodzi o wartości, chodzi o zaangażowanie. Czy ma się wycofać i powiedzieć, że wszystko, co związane z polityką, jest brudne? Czy widzisz gdzieś przestrzeń, żeby katolik, chrześcijanin zmieścił się ze swoim chrześcijaństwem, swoim katolicyzmem w polityce?” – to pytania z książki „Między tronem i ołtarzem”.

Miejsce debaty: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (Geocentrum) przy ul. Mickiewicza 16a, sala 30a (parter).

Uczestnicy debaty to: Tomasz Dostatni OP – dominikanin, publicysta, duszpasterz, założyciel Ośrodka Kultury chrześcijańskiej, korespondent Radia Watykańskiego, Katolickiej Agencji Informacyjnej, dyrektor wydawnictwa „W drodze”, zaangażowany w dialog ekumeniczny, autor wielu publikacji, m.in. książek – rozmów z abp. Henrykiem Muszyńskim, Szewachem Weissem, Tomašem Halikiem; Aleksandra Klich – dziennikarka, autorka książek, od 2012 do 2017 roku redaktorka naczelna „Magazynu Świątecznego”, sobotniej edycji, „Gazety Wyborczej”, autorka książek: „Brat Karol”, „Siostra Wanda”, „Bez mitów”. „Portrety ze Śląska”, „Cały ten Kutz. Biografia niepokorna”, „Świat musi mieć sens”; prof. dr hab. Alfred Wierzbicki – teolog, etyk, zatrudniony w Katedrze Etyki Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor mi. „Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny”, „Szeroko otwierał drzwi Kościoła”, „The ethics of struggle for liberation: towards a personalistic interpretation of the principle of non-violence”, publicysta, felietonista.

Prowadzenie (doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego): Alicja Neumann-Karpińska (filozofia) oraz Filip Przytulski (historia).

(as)