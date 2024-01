Naukowiec ze Szczecina na czele Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Janusz Uriasz będzie przewodniczył instytucji, która zajmuje się między dostosowaniem polskiej nauki do europejskich standardów. Fot. Politechnika Morska

Prorektor Politechniki Morskiej w Szczecinie do spraw innowacji i rozwoju, prof. Janusz Uriasz, został przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027. Będzie teraz pracował nad wzniesieniem polskiej nauki na wyższy poziom.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, której celem jest zapewnienie doskonalenia jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Komisja zabiega o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego według wzorców obowiązujących w Unii Europejskiej. Wspiera uczelnie w utrzymaniu i podnoszeniu jakości kształcenia, co ma zapewnić absolwentom dobrą pozycję startową na rynku pracy i zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni. PKA przeprowadza regularne oceny programów kształcenia i opiniuje wnioski dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

W skład PKA wchodzą osoby zgłoszone przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Nowy przewodniczący PKA jest kierownikiem Katedry Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PM i zajmuje się naukowo zagadnieniami związanymi z automatyzacją nawigacji morskiej, nawigacyjnymi systemami informacyjnymi oraz kwestiami bezpieczeństwa na morzu. Jest także przewodniczącym zarządu Polskiego Forum Nawigacji. W PKA jest również przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Prof. Janusz Uriasz odniósł się do swojej nominacji:

– Powierzenie mi funkcji przewodniczącego PKA to dowód dużego zaufania dla mojej osoby nie tylko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przede wszystkim całego środowiska akademickiego. To duża odpowiedzialność i nobilitacja, ale także potwierdzenie, że codzienna praca całej społeczności Politechniki Morskiej w Szczecinie podąża we właściwym i kierunku. ©℗

