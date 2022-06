Największa uczelnia w regionie rozpoczęła rekrutację

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia w regionie, rozpoczął rekrutację na studia. Na maturzystów czeka ponad 11 000 miejsc na 90 kierunkach studiów, w tym 12 nowych.

- Tak bogata oferta edukacyjna gwarantuje, że każdy z kandydatów znajdzie kierunek, który go interesuje, a w przyszłości zapewni mu pracę. Zależy nam, by nasi studenci zdobywali wiedzę i kompetencje, ale też rozwijali swoje pasje. W tym roku chcemy także zapewnić wsparcie podczas rekrutacji obcokrajowcom, w tym z Ukrainy, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić konsultacje i doradztwo dla cudzoziemców, także w języku ukraińskim - mówi rektor US prof. Waldemar Tarczyński.

Nowe kierunki na pierwszym stopniu to: administracja (studia pierwszego stopnia niestacjonarne), Business Management (studia stacjonarne), filologia hiszpańska (studia pierwszego stopnia niestacjonarne), gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie (studia stacjonarne), komunikacja i psychologia w biznesie (studia stacjonarne), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia stacjonarne i niestacjonarne), pedagogika resocjalizacyjna (studia stacjonarne i niestacjonarne), polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie (studia stacjonarne) oraz zarządzanie odnawialnymi źródłami energii (studia stacjonarne).

W ubiegłym roku największym wzięciem na US cieszyła się psychologia. O jedno miejsce walczyło ponad 4 kandydatów. Nie było też problemów ze zrekrutowaniem maturzystów na prawo, filologię angielską, finanse i rachunkowość, zarządzanie.

Co trzeba zrobić, by zostać studentem Uniwersytetu Szczecińskiego? Należy do 12 lipca dokonać rejestracji w systemie, wybrać kierunek studiów oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Ogłoszenie wyników dla I naboru nastąpi 28 lipca. Jeśli liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym naborze nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek, uruchomione zostaną kolejne nabory.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty kształcenia, terminów, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów i opłat znajdują się na stronach: kandydaci.usz.edu.pl, admissions.usz.edu.pl (strona z informacjami dla cudzoziemców) oraz e-rekrutacja.usz.edu.pl.

Nabór prowadzą też inne szczecińskie uczelnie.

(as)