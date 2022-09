Najlepsza uczelnia wciąż czeka na kandydatów. Wolne miejsca na kierunkach stacjonarnych PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny, najlepsza uczelnia na Pomorzu Zachodnim wedle rankingu „Perspektyw”, także ogłosił drugi nabór na studia stacjonarne. Wolne miejsca są na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Na tym pierwszym wydziale rejestrować się można jeszcze na analitykę medyczną, biotechnologię medyczną oraz na farmację. Farmacja jest oczkiem w głowie władz uczelni. Na potrzeby studentów tego kierunku otwarto na PUM nowoczesne Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu nieobsadzone do końca pozostało położnictwo.

Wszelkie niezbędne dokumenty kandydaci mogą składać do 21 września.

Tradycyjnie najbardziej obleganymi studiami na PUM podczas tegorocznej rekrutacji był kierunek lekarski oraz lekarsko-stomatologiczny.

Inne szczecińskie uczelnie też nie zamknęły wszystkich list. Politechnika Morska – dawna Akademia Morska – czeka na chętnych na takich kierunkach, jak: automatyka i robotyka (do 22 września), geodezja i kartografia (do 22 września), teleinformatyka (do 22 września) czy inżynieria eksploatacji (do 23 września).

Trzecią turę rekrutacji ogłosił Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W ofercie tej szkoły wyższej są jeszcze m.in.: architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo techniczne, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo czy chemia.

Uniwersytet Szczeciński i Akademia Sztuki w ostatnich dniach zakończyły nabory, nie jest jednak wykluczone, że przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego kandydaci na studia dostaną jeszcze jedną szansę. ©℗

(as)