Mówili o czasie. Młodzieżowa wersja TEDx w II LO

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji TEDx był czas.

Ich ideą jest upowszechnianie wiedzy i wartościowych pomysłów. Ideę tę realizują, posługując się językiem angielskim, aby lepiej się komunikować ze światem. Konferencja TEDx - wersja młodzieżowa - odbyła się już po raz drugi w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie w czwartek 20 marca. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był czas.

- To już druga edycja naszej konferencji - mówi Zuzanna Gezela, która razem z Hanną Wasylik odpowiadała za przygotowanie wydarzenia. - Inspiracją do zorganizowania konferencji TEDx był poprzednie wydarzenie tego typu, które organizowaliśmy w naszej szkole - konferencja StetiMUN (Szczecin Model United Nations). Nasz TEDx to wersja dla młodzieży. Prelegentami mogą być zarówno uczniowie szkół z całego kraju, jak i osoby nieco starsze. W tym roku gościmy między innymi ucznia z Torunia, studentki z Warszawy i wykładowcę szczecińskiej Akademii Sztuki.

Jak tłumaczy Zuzanna Gezela, prelegenci wybierani są na drodze przesłuchań. Muszą mieć dobry kontakt z publicznością i umiejętność płynnego mówienia. Dr inż. Radosław Nagay z Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie przedstawił referat dotyczący czasoprzestrzeni.

- Życie jest krótkie. Ale możemy wpłynąć na to, w jakim tempie płynie. Jesteśmy panami swojego czasu. Wykorzystajmy go jak najlepiej. Zdecydowanie lepiej jest żyć z oddechem niż gonić w kołowrotku spraw - mówi dr Nagay.

Igor Rychlicki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu swoje wystąpienie poświęcił z kolei rozwojowi osobistemu. Zgodnie z poglądami młodego badacza, aby dostosować model rozwoju do własnej osoby, należy zadać pytanie o swoje potrzeby. Jego zdaniem pytanie o własne możliwości jest drugorzędne, ponieważ sama chęć oznacza sprawczość w jej zakresie. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI