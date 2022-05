Rozpoczyna się maturalny maraton

W środę (4 maja) rozpoczyna się maraton maturalny. Tradycyjnie pierwszego dnia maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego, w czwartek zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a dzień później czeka ich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Maturalny maraton potrwa do 23 maja.

– Liczba tegorocznych maturzystów w województwie zachodniopomorskim wynosi 11 001, w samym Szczecinie jest to 3901 zdających – informuje Marcin Jakubowski, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. – Do tegorocznej matury w regionie przystąpi także jeden uczeń z Ukrainy, który przybył do naszego kraju po 24 lutego 2022 roku.

W stolicy województwa 2970 uczniów to absolwenci szkół publicznych, 843 młodych ludzi egzamin dojrzałości będzie zdawać w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Ranking maturalnych przedmiotów

Maturalne zmagania rozpoczną się tradycyjnie od sprawdzianu wiedzy z języka ojczystego. Młodzież przystąpi do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym punktualnie o godz. 9. Dzień później, w czwartek 5 maja, absolwentów czekać będzie egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy abiturienci zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego – ten test będą zdawać w piątek.

Egzaminy maturalne nie kończą się jednak na wyżej wymienionych sprawdzianach. Każdy uczeń musi także przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że w tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych podejdą łącznie do minimum czterech egzaminów w formie pisemnej.

W tym roku, o czym poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najczęściej wybieranym przez absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – będzie go zdawać aż 66,6 proc. abiturientów. Na drugim miejscu znalazła się matematyka – ją chce zdawać 26,8 proc. Na trzecim miejscu znalazła się geografia – będzie ją zadawać 22,6 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: biologia, chemia, historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język niemiecki i historia sztuki.

Egzamin ustny nieobowiązkowy

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa – zrezygnowano z niego na czas pandemii, ostatnie ustne egzaminy odbyły się w 2019 roku. Do ustnej części mogą przystąpić tylko ci absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego lub muszą zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

Abiturienci muszą uzyskać minimum 30 proc. wszystkich punktów z egzaminów na poziomie podstawowym, by pochwalić się świadectwem maturalnym.

Aby wejść na salę, każdy zdający musi okazać się dokumentem ze zdjęciem. Powinien zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Na egzamin z matematyki można przynieść dodatkowe przyrządy: cyrkiel i linijkę, dozwolone jest również wniesienie kalkulatora prostego. Każdy abiturient może mieć przy sobie chusteczki i butelkę wody. W tym roku nie obowiązują już maseczki, nie będzie także mierzenia temperatury.

Wszystkim tegorocznym abiturientom „Kurier” życzy osiągnięcia doskonałych wyników!

(kel)