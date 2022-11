Mamy zdolną młodzież! Stypendia od premiera dla uczniów z Zachodniopomorskiego

256 uczniów zachodniopomorskich szkół otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w nauce. Zaszczytne wyróżnienia - w imieniu premiera Mateusza Morawickiego - wręczyli uzdolnionej młodzieży wojewoda Zbigniew Bogucki oraz Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Ta szczególna uroczystość odbyła się we wtorek, 29 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, gdzie nagrody utalentowanym i pracowitym uczniom wręczał wicewojewoda Tomasz Wójcik.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 przyznawane są na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w minionym roku szkolnym, czyli 2021/2022. Prezes Rady Ministrów nagradza tych uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach noty co najmniej dobre.

Podczas tegorocznych uroczystości nagrodzonych zostało 256 uczniów z województwa zachodniopomorskiego - 155 nastolatków w Szczecinie i 101 w Koszalinie.

Stypendia premiera wynoszą 3 tysiące złotych i są wypłacane są w dwóch ratach po 1200 i 1800 złotych.

(kel)