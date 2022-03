Komputery z urzędu marszałkowskiego dla szkoły w Wielgowie

Dwadzieścia zestawów komputerowych trafi do Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie. To sprzęt, z którego do niedawna korzystali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Teraz komputerów używać będą ukraińscy uczniowie, którzy uciekli przed wojną do stolicy naszego regionu.

O przekazanie sprzętu zwróciła się do marszałka województwa dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie. Placówka ta bowiem została wyznaczona do alokacji uchodźców wojennych z Ukrainy w ramach kryzysowego zarządzania na terenie miasta.

– Pozytywnie odpowiedzieliśmy na prośbę, ponieważ w zasobach Urzędu Marszałkowskiego znajduje się 20 zestawów komputerowych do niedawna używanych przez urzędników. Sprzęt zyska „drugie życie”, a uczniowie uciekający przed wojną będą mogli kontynuować naukę. Docelowo komputery będą wykorzystywane przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 13 – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zestawy składają się z komputerów stacjonarnych - to jednostki z procesorem Intel Core i5, 3 GB RAM oraz 250 GB HDD wraz z systemem Windows 10 i pakietem LibreOffice. Placówka z Wielgowa otrzyma także dwadzieścia 19-calowych monitorów.

(KSz)