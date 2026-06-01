Jak zobaczyć energię? Pokazy Fizyczne w XIII LO [GALERIA]

Uczniowie SP 41 podczas Pokazów Fizycznych w XIII LO Fot. Elżbieta Kubera

Fizykę na żywo, a wręcz na własnej skórze można zaobserwować w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W słynnej trzynastce od ubiegłego tygodnia trwają Pokazy Fizyczne.

REKLAMA

Na pokazach lecą iskry, płonie piana, samoistnie zapala się świetlówka, są wyładowania, wystrzały, kolorowe płomienie, a nawet wybuch. Uczniowie szczecińskich szkół podstawowych mają niecodzienną okazję uczestniczyć w interaktywnych eksperymentach. Prowadzą je licealiści z koła fizycznego XIII LO pod kierunkiem nauczyciela fizyki Tomasza Skowrona.

Doświadczenia obejmują różne działy fizyki: mechanikę, optykę i elektromagnetyzm. Zaczynają się od eksperymentu z kołem od roweru, co pozwala zaobserwować prawdziwą siłę energii mechanicznej. Następnie licealiści prezentują jej przemiany, gromadzenie oraz powstawanie energii elektrycznej, cieplnej, chemicznej. Wszystko w bardzo atrakcyjny, a co najważniejsze w bezpieczny dla młodych ludzi, sposób.

Uczniowie z ósmych klas, którzy przychodzą na pokazy, przyznają, że na lekcjach fizyki uczą się o obwodzie zamkniętym, ale nie mieli okazji na żywo zobaczyć takich doświadczeń, a tym bardziej odczuć ich na własnym ciele, które jak się łatwo przekonują, jest prawdziwym przewodnikiem energii.

– Nauka podana w taki sposób może zafascynować niejednego ucznia i sprawić, że stanie się on młodym fizykiem – mówi nauczycielka szczecińskiej podstawówki. – Uczniowie wiedzą, że energia przybiera wiele różnych form, takich jak energia mechaniczna, cieplna, chemiczna, elektryczna i jądrowa. Najważniejsze to dostrzec, że to przede wszystkim zdolność do wykonania pracy, która w języku fizyki jest wynikiem pomnożenia siły przez przemieszczenie.

Pokazy w trzynastce wzbogacają niezbędne eksponaty i urządzenia, od najprostszych po najbardziej złożone. Jest więc kula plazmowa, Generator Van de Graaffa, spawarka, koło od roweru, rurki wypełnione gazem, świetlówka, świeczka, czy rura pcv z plastikową butelką, działająca jak wojskowy miotacz.

Trzynastkowe Pokazy Fizyczne to tradycja tego jednego z najlepszych liceów w Polsce. W tegorocznym rankingu portalu Wasza Edukacja XIII LO znalazło się na pierwszym miejscu a w Rankingu Perspektyw na trzecim miejscu w kraju. Pokazy są jednym z działań tej szkoły na rzecz edukacji i innych szkół. Ich twórcą był znakomity nauczyciel i propagator fizyki prof. oświaty Marek Golka, opiekun wielu laureatów i finalistów olimpiad fizycznych i technicznych. Szkoła kontynuuje tę tradycję. Uczniowie pod opieką obecnego nauczyciela fizyki Tomasza Skowrona mają zajęcia w laboratorium fizycznym, a swoimi doświadczeniami chętnie dzielą się z młodszymi kolegami. Ci zaś podczas pokazów ich wiedzę i umiejętności nagradzają co chwilę brawami i entuzjastycznymi okrzykami.

Pokazy fizyczne dla uczniów szkół podstawowych potrwają do 9 czerwca. Odbywać się będą w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie codziennie w czterech turach w godzinach lekcyjnych. Pokazy trwają jedną godzinę lekcyjną. Aby je obejrzeć, należy wcześniej dokonać rezerwacji telefonicznej w sekretariacie szkoły (91 423 25 66). Decyduje kolejność zgłoszeń. ©℗

Elżbieta KUBERA

REKLAMA