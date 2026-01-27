Zmarł Jerzy Wojcieszak, wieloletni nauczyciel trzynastki

Jerzy Wojcieszak Fot. Elżbieta Kubera

Zmarł Jerzy Wojcieszak, znakomity nauczyciel języka polskiego, filozofii oraz etyki. Przez wiele lat związany był ze słynną trzynastką, gdzie potrafił w młodych umysłach współczesnej młodzieży zaszczepić prawdziwe pasje do literatury i sztuki.

W XIII Liceum Ogólnokształcącym pracował w latach 2000-2023. Trafił tam w bezpośrednio po odbyciu praktyk studenckich, choć już w końcowych latach studiów na Uniwersytecie Szczecińskim rozwijał pracę naukową i dydaktyczną. Z uczelnią tą współpracował także jako nauczyciel XIII LO, organizując słynne Dni Języka Polskiego, zapraszając naukowców i profesorów na spotkania z uczniami. Lekcje, które prowadził, nie polegały na monotonnym i żmudnym analizowaniu tekstów literackich, lecz na szerszym odbieraniu treści i formy dzieła. Było tam miejsce na zaciekłe dyskusje, a także na przekład intersemiotyczny m.in. "Sonetów" Jana Kasprowicza na prawdziwe dzieła malarskie uczniów, z których powstawały wystawy do muzyki z poezją śpiewaną. Potrafił otwierać młode umysły na piękno słowa, muzyki, a także rozumienie uniwersalnego przekazu literatury i filozofii. Dziedziny te były zwykle pretekstem do dyskusji na jego zajęciach o wartościach ponadczasowych, jakim jest: dobro, prawda i piękno. Przekazywał młodym, wkraczającym w dorosłość ludziom to, co w tym wieku jest bezcenne – krytyczne myślenie, gdzie niezbyt lubiane szkolne lektury stawały się pretekstem do intelektualnego wnioskowania.

Jako pedagog i wychowawca dochował się wielu absolwentów, a także finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych: z literatury i języka polskiego oraz filozofii. Osiągnięcia te doceniały miejskie i samorządowe władze oświatowe, przyznając mu niejednokrotnie nagrody, w tym „Primus Inter Pares” najwyższą nagrodę Prezydenta Szczecina dla Najwybitniejszego Nauczyciela.

W ostatnim czasie choroba nie pozwoliła mu na prowadzenie zajęć. Jego nagłe odejście 12 stycznia było wstrząsem dla jego wychowanków i przyjaciół. Na internetowej stronie XIII LO nawiązując do słów Horacego „Non omnis moriar” (Nie wszystek umrę) społeczność szkoły napisała: "polonista nigdy nie odchodzi całkowicie, bo zostawia po sobie coś trwalszego niż obecność, zostawia słowo, a ono raz zasiane w ludzkiej świadomość żyje dalej. Żegnamy Człowieka, który wierzył w moc tego słowa, a skoro słowo potrafi przetrwać śmierć, wierzymy, że i On pozostanie w naszych myślach i w sercach". Pozostawił w żalu żonę Martę oraz synów Filipa i Witolda.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w środę 28 stycznia o godz. 12 na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej w Szczecinie. (el)

