Ranking „Pespektyw”. Trzynastka kolejny raz na podium [GALERIA] (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

XIII Liceum Ogólnokształcące znowu znalazło się na podium w rankingu miesięcznika "Perspektywy". Szczecińska placówka zajęła trzecie miejsce zaraz za XIV LO im. Stanisława Staszica z Warszawy oraz V LO im. Augusta Witkowskiego z Krakowa. To prestiżowe wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom liceum, które od ponad dwudziestu lat plasuje się w czołówce szkół ponadpodstawowych.

"Trzynastka" zajęła to samo miejsce również rok temu. To dowód na wysoką pozycję tej szkoły i wysoki poziom nauczania, który reprezentują jego nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Udowadniają to już od wielu lat, plasując się w czołówce polskich szkół.

Jolanta Konieczna, wicedyrektor XIII LO opowiedziała, jak udaje im się utrzymać tak wysoki poziom:

- Przede wszystkim mamy nauczycieli, którym wciąż się chce, i którzy pracują dłużej, także poza godzinami lekcyjnymi. Takich, dla których edukacja jest pasją i próbują nią zarazić naszych uczniów. To ważne, zwłaszcza przy obecnych brakach kadrowych w całej Polsce, które pogłębiają się z każdym rokiem.

Dodaje, że grono pedagogiczne bardzo cieszy się z sukcesu i wyróżnienia w rankingu i z pewnością poruszą ten temat na najbliższej radzie pedagogicznej.

Troska i aktywna postawa nauczycieli liceum przekłada się na starania licealistów, którym "chce się bardziej".

- Wielu bardzo dobrych uczniów trafia do wielu szczecińskich szkół. Ważne jest natomiast to, co się z tymi uczniami zrobi przez następne cztery lata - mówi J. Konieczna. - Duża w tym zasługa nauczycieli właśnie i rodziców. Bez nich utrzymanie dobrej pozycji szkoły byłoby niemożliwe. To jest proces. Niektórym się wydaje, że ktoś napisze olimpiadę i tyle, a tak naprawdę jest to wielomiesięczna, czasem wieloletnia praca z uczniami. Przygotowanie do olimpiad i matur to cały czas praca u podstaw. Zależy nam, aby licealiści trafili później na te uczelnie, które wybrali, żeby spełniali swoje marzenia i weszli z otwartą głową w dorosły świat.

Wicedyrektor podkreśla, że dobre wyniki zależą przede wszystkim od systematycznej pracy uczniów, motywacji i przyjętych perspektyw na przyszłość:

- Trzeba mieć na uwadze, że może być przyjemnie, ale nigdy nie będzie lekko - podsumowuje. - Jeśli udaje nam się zaszczepić w uczniach pasję i nabywanie nowych umiejętności, to traktujemy to jako sukces szkoły. Wtedy możemy powiedzieć, że ten szlachetny kamień jest dobrze obrobiony.

Z sukcesu XIII LO cieszy się prezydent Szczecina Piotr Krzystek:

- Jestem niezwykle dumny, że nasze szkoły po raz kolejny zostały docenione w ogólnopolskich rankingach. Cieszy mnie, że tak wyjątkowe placówki funkcjonują właśnie w stolicy Pomorza Zachodniego. Pokazuje to, że wszystkie nasze inwestycje w szczecińską oświatę przynoszą oczekiwane skutki, a nasze szkoły pozwalają się rozwijać młodym ludziom na najwyższym poziomie.

Przy opracowywaniu zestawienia liceów ogólnokształcących w rankingu "Perspektyw" pod uwagę brano następujące czynniki: wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc. punktów), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc. punktów) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc. punktów). Warto wspomnieć, że kolejny raz w pierwszej setce zestawienia znalazło się również II Liceum Ogólnokształcące im Mieszka I w Szczecinie, które uplasowało się na 73. miejscu. Ponadto, oprócz wyróżnienia w Rankingu Liceów Ogólnokształcących szczecińskie placówki zostały również wyróżnione w rankingu szkół olimpijskich. W tym zestawieniu „Trzynastka” uplasowała się tam na 2. miejscu, a „Pobożniak” na 23.

W 2025 roku, po raz kolejny duży sukces odniosło również Technikum Organizacji i Zarządzania funkcjonujące w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie. Szkoła awansowała w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia i tym razem znalazła się na 7. miejscu w Rankingu Głównym Techników. Przy ocenie szkół Kapituła pod uwagę brała takie czynniki jak wyniki egzaminów zawodowych (30 proc. punktów), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc. punktów) oraz z przedmiotów dodatkowych (30 proc. punktów), a także sukcesy w olimpiadach (20 proc. punktów). W tym roku, na 58. miejscu sklasyfikowano również Technikum Elektryczno-Elektroniczne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. Maksymiliana Tytusa Hubera. W rankingu szkół olimpijskich znalazło się ponadto Szczecińskie Technikum Organizacji i Zarządzania - na 65. miejscu.©℗

(aj)