Erasmus plus, czyli podróże kształcą. Propozycja nie tylko dla uniwersytetów

Trwa nabór do programów projektu Erasmus plus wspierającego międzynarodową wymianę edukacyjną. Aplikować mogą nie tylko uniwersytety, ale także szkoły czy instytucje związane z młodzieżą, sportem, wolontariatem. Opcji jest wiele. O szczegółach opowiedzieli uczestnicy konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Podróże kształcą. Także podróże intelektualne, naukowe, bo oprócz zetknięcia z inną kulturą, innym językiem, innymi zwyczajami, jest też olbrzymia wiedza, którą można posiąść w ramach przystąpienia do jednego z tych programów - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Programy są oparte na funduszach europejskich, ale realizowane są w Polsce. Chcemy być w zjednoczonej Europie, chcemy w niej uczestniczyć, chcemy, żeby nasi studenci mieli kontakt z koleżankami i kolegami z innych krajów.

Trzy akcje Erasmus plus

Erasmus plus podzielony jest na trzy "akcje kluczowe". Pierwsza: mobilność. Daje ona m.in. możliwość studiowania i pracowania w innym kraju czy uczenia się obcych języków. Druga akcja: współpraca organizacji i instytucji. Pozwala, na przykład, zorganizować niekomercyjne imprezy sportowe. Trzeci filar: wsparcie rozwoju polityki i współpracy. Tu położono nacisk m.in na partnerstwo transgraniczne.

- O szkolnictwie wyższym, które jest przypisane do Erasmusa, wszyscy wiedzą - powiedział Maciej Kopeć z zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji .- Natomiast nam chodzi o to, żeby pokazać są inne aktywności. Mnie zależy na tym, żeby zainteresować tą sferą, gdzie jest wymiana szkolna. Do tego edukacja zawodowa. Praktyki w innych krajach są bardzo ważne. Jednym z priorytetów jest włączenie. Są znacznie większe środki, gdy mamy do czynienia z uczniami niepełnosprawnymi. Jest szansa, żeby miały opiekuna, mogły wyjechać.

Rekrutacja do Erasmus plus

Instytucje z naszego województwa wszystkie niezbędne dane na temat Erasmusa plus znajdą w Regionalnym Punkcie Informacyjnym w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Są tam organizowane indywidualne konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi.

- W 2021 roku w programie Erasmus złożono 93 wnioski w naszym województwie - mówiła Emilia Gwizd, koordynatorka projektu. - 28 stycznia zorganizujemy dla szkół i placówek oświatowych konferencję informacyjną. Rekrutacja jest już aktywna.

RPI przygotuje również webinaria tematyczne. Będą dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez szkoły. W planach są także warsztaty pisania wniosków.

(as)