Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego wysoko zaszła

Luiza Łańko, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, została wybrana do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji na rok 2022. Będzie opiniowała prawo dotyczące jej środowiska.



Luiza Łańko to doktorantka Szkoły Doktorskiej US w dyscyplinie nauk prawnych oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji US. W pracy naukowej zajmuje się problematyką spółek prawa handlowego, w szczególności prostą spółką akcyjną. Jest członkiem Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jako Lokalny Ambasador Praw Doktoranta przeprowadziła kampanię informacyjną w ramach programu mającego na celu zwiększenie świadomości prawnej doktorantek i doktorantów finansowanego z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. L. Łańko pełni funkcję Sekretarza Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest członkiem zespołu prawnego działającego przy Kole. Współorganizatorka Konferencji MKDUS 2.0 oraz Lokalnych Spotkań Interdyscyplinarnych. Stypendystka Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) oraz Viadrina International Programm (VIP).

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych. Zajmuje się także wspieraniem mobilności doktorantów i prowadzeniem działalności upowszechniającej naukę.

Szkoła Doktorska US rozpoczęła interdyscyplinarne 4-letnie kształcenie pierwszych doktorantów 1 października 2019 roku. Została utworzona w ramach zmian systemu kształcenia na uczelniach wyższych wprowadzonych przez ówczesnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Obecnie prowadzi kształcenie w następujących dziedzinach: nauki humanistyczne (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo), nauki medyczne i nauki o zdrowiu (nauki o kulturze fizycznej), nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna), nauki ścisłe i przyrodnicze (matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku), nauki teologiczne i kształcenie interdyscyplinarne, pedagogika.

