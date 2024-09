Centralny Zlot Klas Wojskowych rozpoczął się w Drawsku Pomorskim

Prawie 600 kadetów z 30 szkół uczestniczy w IX Centralnym Zlocie Klas Wojskowych – Drawsko Pomorskie 2024. Podczas siedmiodniowego szkolenia zaplanowano zajęcia surwiwalowe, medyczne i strzeleckie. W poniedziałek uczniowie ćwiczyli na tzw. pasie taktycznym.

Centralny Zlot Klas Wojskowych odbywa się na największym w Europie poligonie w Drawsku Pomorskim. Uczestniczy w nim ok. 600 kadetów, w tym 200 dziewcząt z klas wojskowych z różnych regionów Polskim, m.in. z Legnicy, Katowic, Nowego Sącza, Kielc, Lublina, Aleksandrowa Kujawskiego, Piły i z Lęborka. Przez siedem dni uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wojskowych instruktorów z użyciem najnowocześniejszego sprzętu.

Na zlot zaproszono najlepsze zespoły Strzeleckich Mistrzostw Polski dla Klas Wojskowych, laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „Ekstraklasa Wojskowa”, Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych oraz Spartakiady Sportowo-Obronnej dla Klas Wojskowych.

„Jesteście elitą spośród szkół, które wykazały się największą liczbą absolwentów podejmujących różne formy służby wojskowej” – powiedział podczas uroczystego otwarcia zlotu szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Grzegorz Wawrzynkiewicz.

Szef CWCR podkreślił, że podczas Centralnego Zlotu Klas Wojskowych kadeci będą szkoleni przez instruktorów z wojsk operacyjnych – z 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca i 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina i z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kadeci zakwaterowani są w wybudowanym w tym roku kompleksie Obozowisko Głębokie w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. W poniedziałek po uroczystej inauguracji rozpoczęli ćwiczenia na tzw. pasie taktycznym i strzelnicy. Poszczególne grupy ćwiczyły m.in. walkę wręcz, transport skrzyni amunicyjnej i pokonywanie przeszkód terenowych.

„Jedna z dróg do stania się w przyszłości żołnierzem Wojska Polskiego to nauka w klasie o profilu wojskowym. Wciąż rośnie liczba klas mundurowych w całej Polsce. To potężna siła ludzi gotowych wziąć czynny udział we wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski, a gdy zajdzie taka potrzeba” – podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek, przekazując kadetom słowa wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W liście od ministra przypomniano, że MON wspiera funkcjonowanie klas wojskowych, m.in. tworząc specjalne programy edukacyjne. W Polsce działa ok. 1500 klas wojskowych. Uczy się w nich prawie 30 tys. uczniów. Część z nich (pełnoletni) wstępuje w szeregi WOT. Od razu po maturze lub po studiach zasilają różne formacje mundurowe.

