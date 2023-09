Klasy mundurowe podsumowały działalność

Pułkownik Zbigniew Adamczyk stwierdził, że działalność klas mundurowych z Pomorza Zachodniego jest pozytywnie oceniana w Warszawie. Fot. ZUW

"Jeżeli ktoś uważa, że państwo może funkcjonować bez armii, bez służb mundurowych, to znaczy, że nic nie rozumie" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji zachodniopomorskich szkół mundurowych. W naszym regionie jest 29 placówek prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.

- Jesteśmy w ważnym momencie naszej historii. Potrzeba budowania bezpieczeństwa państwa poprzez wojsko i służby mundurowe była nie tyle lekceważona, co nie było takiego przekonania wśród Polaków, że ta potrzeba jest realna, trzeba zabezpieczać ją teraz, nie ma na co czekać - mówił Zbigniew Bogucki. I dodawał, że to się zmieniło, gdy 24 lutego ubiegłego roku rosyjskie czołgi ruszyły na Kijów. - Są cztery fundamenty państwa. Naród. Terytorium. My jesteśmy w miejscu szczególnym, między Odrą a Bałtykiem, w miejscu, gdzie z naszej perspektywy Polska się zaczyna, a nie kończy. I tak powinniśmy postrzegać nasz region: jako miejsce szczególne, bo mające charakter kresowy. Jak pokazuje historia, to na kresach rozgrywają się najważniejsze interesy państwa.

Trzeci filar to konstytucyjne władze. O czym przypomina determinacja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który po ataku Rosjan miał szansę uciec z kraju, i nie zrobił tego, co być może przesądziło o tym, że struktury państwa ukraińskiego przetrwały najtrudniejszy moment wojny. Czwartym fundamentem są żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych.

- Nie ma państwa bez służb - podsumował wojewoda.

Pułkownik Zbigniew Adamczyk, szef Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ocenił, że w ostatnich miesiącach klasom mundurowym w naszym regionie udało się zrobić bardzo dużo, wspomniał m.in. o musztrach paradnych, konkursach, "różnych formach współzawodnictwa".

- Zachodniopomorskie jest bardzo widoczne w Warszawie - zapewnił. - Mamy wspaniała młodzież. Niektórzy narzekają, mówią, że może wcale nie, ale to nieprawda, mamy wspaniałą młodzież.

Piotr Gajewski z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty poinformował, że w tym roku szkolnym w regionie jest 29 szkół prowadzących klasy mundurowe. W ub. roku było ich 26. 2 wygasiły działalność, 5 doszło.

- Największym działaniem, jakie przeprowadziło kuratorium razem z innymi podmiotami, była Liga Zachodniopomorskich Klas Mundurowych - dodał Piotr Gajewski. - W skład ligi wchodziły takie konkursy jak Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, Turniej Strzelecki Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie w Drawsku. ©℗

