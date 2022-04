Klasy mundurowe się zaprezentowały. Musztra w szkole

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych odbył się we wtorek (12 kwietnia) w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Zaprezentowało się osiem zespołów z województwa zachodniopomorskiego. To uczniowie klas: wojskowych, pożarniczych, policyjnych, straży granicznej.

Organizatorem tego przeglądu jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

- Bardzo się cieszymy, że coraz więcej młodych ludzi wybiera klasy wojskowe - mówił przed przeglądem Bogusław Ogorzałek, zachodniopomorski wicekurator oświaty. - Te klasy, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, uświadamiają nam jak bardzo potrzebna jest promocja wśród młodych ludzi właśnie obronności, wojskowości i tego wszystkiego, co może sprawić, że będziemy czuli się w kraju bezpiecznie.

Impreza jest formą rywalizacji zespołów klas mundurowych z województwa zachodniopomorskiego w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem Sił Zbrojnych RP, programu dowolnego oraz polskiej piosenki marszowej. Tę rywalizację we wtorek obserwował m.in. dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Roman Łytkowski.

- 12 Brygada aktywnie włączyła się w program przygotowania wojskowego, czyli certyfikowanych klas wojskowych - mówił tuż przed rozpoczęciem wydarzenia. - Dla nas jest to bardzo ważne z dwóch powodów. My żołnierze wiemy, jak bardzo potrzebna jest edukacja proobronna. Jest teraz powszechna świadomość tego w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Po drugie - dla nas ci młodzi ludzie to są potencjalnie żołnierze naszej brygady. Dlatego chcemy być aktywnymi uczestnikami procesu tej edukacji, bez wojska to przygotowanie nie byłoby możliwe. Dzisiejsze współzawodnictwo dla nas ma szczególny wymiar, bo biorą w nim udział klasy, które 12 Brygada przygotowuje, z ogromnym zaciekawieniem będę patrzył na efekty naszej pracy.

W Zachodniopomorskiem jest 25 szkół, w których funkcjonuje 56 oddziałów o profilu mundurowym.

Zespoły oceniane były za piosenkę wojskową oraz program (musztry) obowiązkowy i dowolny. Pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Drugie – Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, a trzecie - I Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe z Centrum Edukacji „Zdroje” w Szczecinie.

Nagrodę specjalną Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (za wyróżniający program dowolny) otrzymał zespól z I Liceum Ogólnokształcącego w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie.

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach już po raz drugi w wojewódzkim przeglądzie musztry zajął pierwsze miejsce. Wywalczył je także w 2019 roku. Przez dwa lata, z powodu pandemii, takiej rywalizacji dla klas mundurowych nie organizowano. Wróciła w tym roku. Nie mogło w niej zabraknąć poprzednich zwycięzców.

- Musztra na pewno ćwiczy dyscyplinę, zgranie w drużynie, podnosi morale – mówi Jakub Kubaj ze zwycięskiego zespołu.. - Duży szyk żołnierzy, idących równo, w jednym tempie, robi wrażenie. My właśnie staraliśmy się dzisiaj tak wyglądać. Trenowaliśmy mniej więcej od października. Na początku na pewnym luzie, ćwiczyliśmy poszczególne elementy. A w ostatnich dwóch miesiącach, może trochę dłużej, robiliśmy to już niemal codziennie, na poważnie, od poniedziałku do czwartku, po szkole. Ćwiczyliśmy musztrę regulaminową, nasz układ a nawet śpiew.

(sag)

Film i fot. Agnieszka Spirydowicz