Bezpiecznie do startu w rzemiośle. Triumfują szczecińskie uczennice

Julia Wróblewska, uczennica Branżowej Szkoły w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie oraz Wiktoria Gołoś ze szczecińskiego Zespołu Szkół Rzemieślniczych będą reprezentowały województwo zachodniopomorskie podczas ogólnopolskiego etapu konkursu „Bezpiecznie od startu”.

„Bezpiecznie od startu” to konkurs, w którym rywalizują uczniowie szkół rzemieślniczych – młodociani pracownicy, którzy przyuczają się do wybranego zawodu w zakładach rzemieślniczych i terminują pod okiem mistrzów rzemiosła. Test składający się z 25 pytań uczestnicy rozwiązywali zatem w Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie. Przyjechali do Szczecina z różnych zakątków regionu, a najdłuższą – liczącą niemal 150 kilometrów – drogę do pokonania miała młodzież z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

– Młodzież musiała wykazać się wiedzą z prawa pracy oraz bhp, ergonomii, psychologii pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy – tłumaczy Ewelina Kolanowska-Wrońska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Pierwsze miejsce zajęła Julia Wróblewska reprezentująca Branżową Szkołę w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, druga i trzecia lokata przypadła gospodarzom: Wiktorii Gołoś oraz Sebastianowi Kwiatkowskiemu. Grono laureatów uzupełnili Jakub Kaczmarzyk z Branżowej Szkoły w Maszewie, Yelysaveta Kunina ze szczecińskiego WZDZ oraz Wiktoria Stasiak z wałeckiego PCKZiU.

– Jestem bardzo zaskoczona tym, że okazałam się najlepsza. Naprawdę się tego nie spodziewałam, bo czasu na przygotowania było niewiele – mówiła tuż po rozdaniu nagród Julia Wróblewska, która w przyszłości ma być fryzjerką.

W jury zasiedli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie: Karolina Zysk, Weronika Bruszkowska i Andrzej Sielicki. Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości reprezentowali Paulina Jakubowska i Dariusz Berezowski.

Finał zmagań już wkrótce, bo 20 października w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbędzie się już dwudziesta edycja konkursu dla młodocianych pracowników, której patronuje także Ministerstwo Edukacji i Nauki.

(kel)