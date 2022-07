Zatrudnię od zaraz! Pracy w regionie jest mnóstwo

6,4 procent - tak według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy będzie się kształtował poziom bezrobocia w Zachodniopomorskiem w czerwcu. Z rejestrów pośredniaków - w stosunku do maja 2022 r. - ubyło 1756 osób.

Jeszcze lepiej wypada nasz region w porównaniu z czerwcem minionego roku: z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że obecnie jest niemal 9 tysięcy bezrobotnych mniej. Etaty są dla księgowych, budowlańców, kucharzy i kelnerów, kierowców i informatyków, a nawet tych, którzy chcieliby zostać podinspektorami pracy.

Firmy od ręki przyjmą księgowych i kadrowców, na dodatek chcą ich mieć stacjonarnie w przedsiębiorstwach, a nie tych pracujących zdalnie lub ze spółek outsourcingowych.

- Księgowe są poszukiwane od zaraz. Od pół roku jest to na rynku pracy zawód tak samo poszukiwany jak informatycy i programiści. Polski Ład przyniósł absolutny renesans tego zawodu. Widać to po liczbie ofert, ale także po tym, jak wiele firm zgłasza się do firm rekrutacyjnych z prośbą, by znaleźć im dobrą księgową, kadrową i osobę, która będzie w stanie poradzić sobie z zamieszaniem,

