Wypoczynek nad wodą. Szczecińskie kąpieliska

Szczecińskie kąpieliska od lat przyciągają mieszkańców lubiących odpoczynek nad wodą, z dala od zgiełku miasta, ale wciąż „w zasięgu komunikacji miejskiej”. Przez cały sezon panuje na nich wakacyjny klimat.

Każde z kąpielisk – Głębokie, Dziewoklicz, Arkonka, Dąbie ma swoich fanów, każde ma inny klimat i swoje atuty.

Zmodernizowane dwa lata temu kąpielisko Dąbie zachęca nowoczesną infrastrukturą i malowniczymi zachodami słońca. Są na nim place zabaw, miejsca do grillowania, wiaty, leżaki, stoły piknikowe czy boiska do plażowej piłki siatkowej, a także wyjątkowa, podświetlona wieczorami, promenada. Dostępne jest również wygodne zaplecze sanitarne. W sezonie działają także punkty gastronomiczne.

Kąpielisko Dziewoklicz wyróżnia ciekawa lokalizacja. Jest tam sporo miejsca do plażowania zarówno na piasku, jak i na trawie. Są oczywiście pomieszczenia sanitarne i mała gastronomia. Są też nowości! Po pierwsze, na najmłodszych czeka nowiutki zestaw zabawowy „statek” ze zjeżdżalniami, drabinkami, mostkami, tunelami. Po drugie, brama wejściowa i kasa biletowa przeniesione zostały w nowe miejsce – za mostek. Dzięki temu z części terenu nad wodą można korzystać bez konieczności kupowania biletu na kąpielisko. Jest to przede wszystkim ukłon w stronę wędkarzy.

Kąpielisko Głębokie otoczone Puszczą Wkrzańską, położone nad malowniczym jeziorem, przyciąga miłośników przyrody i wodnych aktywności. Tutaj również mamy do dyspozycji pełną infrastrukturę sanitarną, boisko do siatkówki, dużą plażę, gastronomię.

Arkonka to najnowocześniejsze spośród szczecińskich kąpielisk. Są tu cztery niecki basenowe o głębokości od 40 do 180 cm, 3 zjeżdżalnie, gejzery, zabawki strzelające wodą, fontanna wyrzucająca wodę na wysokość do 15 m oraz sztuczna rzeka o długości 59 m. Wokół basenów usytuowane są korty do tenisa i badmintona, boiska do siatkówki i sztuczna plaża. Jest też funkcjonujący w okresie od wiosny do jesieni skatepark, miejsca do grillowania, wielki plac zabaw dla dzieci, siłownia pod chmurką, stoły do gry w szachy czy boiska do plażowej piłki siatkowej.

Sezon kąpieliskowy potrwa do końca sierpnia. W tym czasie na wszystkich trzech kąpieliskach nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będą ratownicy.

Informacje praktyczne:

Dziewoklicz i Głębokie: czynne codziennie w godz. 10-20, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Cennik: dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie; bilet ulgowy – 7 zł; bilet normalny – 14 zł, karnet 10 wejść ulgowy – 63 zł; karnet normalny – 126 zł.

Dąbie: czynne codziennie w godz. 10 – 22, w tym cztery ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Cennik: dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie; bilet ulgowy – 8 zł; bilet normalny – 16 zł, karnet 10 wejść ulgowy – 72 zł; karnet normalny – 144 zł.

Arkonka: czynne w czerwcu i w lipcu od poniedziałku do czwartku do godziny 19, a w weekendy do 20. W sierpniu przez cały tydzień do 19. Cennik biletów: dzieci do 6. roku życia, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem na teren kompleksu wejdą bezpłatnie. Bilet ulgowy kosztuje 12 zł i do zakupu biletu ulgowego, po okazaniu ważnej legitymacji, uprawnieni są uczniowie, studenci do 26. roku życia oraz emeryci i renciści. Bilet normalny kosztuje 24 zł.

Bilety można kupić w kasach lub online, w aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin.

Aktualną sytuację na poszczególnych kąpieliskach warto – przed wyprawą na nie – sprawdzić w serwisie kąpieliskowym (https://sk.gis.gov.pl/). Tam są dane dotyczące m.in. stanu wody i możliwości kąpieli.

(K)