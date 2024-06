Szczecińskie kąpieliska miejskie się otwierają, ale z jednym wyjątkiem

Pies

2024-06-14 22:02:45

Proszę mi uprzejmie powiedzieć kiedy zlikwidują znaki z zakazem wejścia z psem na kąpieliska. Gmina nie może zakazać właścicielom psów wstępu do tych obiektów, ponieważ ograniczałaby w ten sposób swobodę poruszania się. Na tej samej zasadzie miejscem użyteczności publicznej jest park (to co usunąć wszystkie psy z parku kasprowicza). Dlatego gmina nie może zakazać właścicielom psów wstępu do tych obiektów, ponieważ ograniczałaby w ten sposób swobodę poruszania się.