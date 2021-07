Będzie się działo. Warto się wybrać!

Będzie się działo w Mrzeżynie i Trzebiatowie!

Mrzeżyno, Trzebiatów. Piątek: o g. 17 zapraszają do remizy w Mrzeżynie miejscowi strażacy, którzy zaprezentują sprzęt i opowiedzą o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Od g. 17 w porcie w Mrzeżynie odbędzie się akcja malarska dla dzieci, które będą mogły spróbować swoich sił pod okiem instruktora. O g. 22 rozpocznie się nocne zwiedzanie Trzebiatowa z przewodnikiem, na które organizatorzy zapraszają na rynek miejski.

W sobotę w g. 8-18 odbywać się będą regaty żeglarskie o puchar burmistrza Trzebiatowa. O g. 11 w porcie w Mrzeżynie – pokaz ratownictwa morskiego.

W niedzielę o g. 9.30 rozpocznie się spływ kajakowy Regą z Trzebiatowa do Mrzeżyna. Na rynku miejskim w Trzebiatowie od g. 15 – coniedzielna bezpłatna wycieczka z przewodnikiem po mieście.

Od g. 18.30 (zejście nr 3 na plażę w Mrzeżynie, za mostem) – konkurs „Śladami Grzegorza Krychowiaka”. Reprezentant Polski urodził się w tej miejscowości i tutejszym klubie Orzeł Mrzeżyno zaczynał karierę piłkarską. Idąc z domu na plażę kopał piłkę. Teraz szef fundacji jego imienia, jaka działa w tej miejscowości Marcin Wawiórko zorganizował konkurs kapkowania piłki na czas. Trzeba jak najszybciej pokonać dystans 40 metrów, podbijając piłkę. Jeśli ta spadnie na ziemię to można ją podnieść, ale doliczone zostanie 5 sekund. Konkurs przewidziany jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dla najlepszych będą nagrody.

Przystanek sport!

Dziwnów. Ekipa TVN, Eurosport i Player wspólnie wyruszyła w podróż po polskim wybrzeżu, zachęcając do wspólnej zabawy, aktywności fizycznej i relaksu przy największych hitach filmowych, które będą wyświetlane w kinie letnim wieczorami! Od piątku do niedzieli do wspólnej zabawy w ramach „Przystanku sport” organizatorzy zapraszają na plażę w Dziwnowie, wejście od ul. Reymonta. Na plaży odbywać się będą gry, zabawy sportowe oraz konkursy z nagrodami. Pojawi się Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski w chodzie oraz Daria Ładocha – promotorka zdrowego odżywiania, popularna blogerka kulinarna, trener żywieniowy oraz zwyciężczyni programu Agent Gwiazdy 2. Będzie także Joanna Osyda, aktorka znana z tytułowej roli w serialu TVN Majka oraz roli Jane Buford w serialu TVP2 M jak Miłość.

MK

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Różańsko. W niedzielę w g. 15-19 odbędzie się w Różańsku (gm. Dębno) Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, największa na Pomorzu Zachodnim impreza integrująca środowisko kół gospodyń wiejskich.

W zawodach weźmie udział ponad 30 kobiecych drużyn z 12 powiatów. Zawalczą one o tytuł mistrzowski i nagrody o łącznej wartości ponad 5000 zł.

Turniej to nie tylko rywalizacja kół gospodyń przy konkurencjach sportowych, zręcznościowych, kulinarnych, muzycznych czy ekologicznych, to także mnóstwo atrakcji dla odwiedzających.

Na terenie imprezy pojawi się kilkanaście stoisk wystawienniczych, na których będzie można podziwiać oraz zakupić oryginalne wyroby rękodzielnicze czy smakować unikalnych potraw kuchni regionalnej i tradycyjnej.

W ofercie znają się m.in.: makrama (wyroby sznurkowe), obrazy, szaliki malowane jedwabiem, decoupage, woreczki lawendowe, łapacze snów, świeczki własnej produkcji, wianki na drzwi, wyroby z wikliny, przetwory, syropy (np. z lawendy), soki, dżemy, śledzie w słoikach, miody pitne, zakwas buraczany, truskawki w syropie… Wszystko oczywiście wykonane bez konserwantów i sztucznych ulepszaczy.

– Pomysł organizacji turnieju zrodził się w Różańsku. Zależało nam głównie na wspólnym spotkaniu, wzajemnym poznaniu się i integracji – informują organizatorzy, dodając, że impreza na pewno będzie kontynuowana w kolejnych latach. – Nie samą zabawą człowiek żyje, w niedzielę 18 lipca na boisku sportowym w Różańsku wszystkie chętne osoby będą mogły zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson bez wcześniejszej rejestracji. Na terenie imprezy znajdzie się także punkt Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Organizatorami są: Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Województwo Zachodniopomorskie.

Patronat honorowy nad turniejem objęli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Wydarzenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z „Programu Społecznik”. Patronami medialnymi są: Radio Szczecin, TVP Szczecin oraz „Kurier Szczeciński”.

(reg)

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (16 bm.) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze kolejny koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Julian Gembalski – organy, Krakowskie Trio Stroikowe: Marek Mleczko – obój, Paweł Solecki – fagot, Roman Widaszek – klarnet. Koncert dedykowany jest pamięci Jana Dudy.

W programie: Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Preludium e-moll BuxWV 142; Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Partita O Gott, du frommer Gott BWV 767 wyk. J. Gembalski; Alexandre Tansman (1897-1986) – Suita na trio stroikowe Dialogue Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Divertimento B -dur KV 439 wyk. Trio; Julian Gembalski (1950) – Elegia i Chorał – pamięci Jana Dudy. Sonata improvisata in stilo romantico wyk. J. Gembalski; Józef Świder (1930-2014) – Polonez na trio stroikowe; Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Wariacje na temat duetu La ci darem la mano z I aktu opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta WoO 28 – wyk. Trio.

Festiwal kwiatów jadalnych

Dobrzyca. Od soboty do niedzieli potrwa w Ogrodach Hortulus Specatbilis – VI Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Ziołowe kwiaty – magiczne przyprawy. W czasie festiwalu odbywają się: prelekcje, warsztaty, animacje oraz plenerowe gotowanie z wykorzystaniem kwiatów jadalnych. Zaproszeni eksperci udzielają porad z zakresu: ogrodnictwa, żywienia i kosmetyki, w której wykorzystuje się kwiaty jadalne. Integralną częścią festiwalu są stoiska wystawiennicze w asortymencie, których znajdują się produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Festiwal jest jedyną tego typu imprezą organizowaną w Polsce na tak szeroką skalę.

Ogrody Hortulus Spectabilis to blisko 15 ha ogrodów, o różnym charakterze. Można podziwiać tu rosaria, rabaty bylinowe, założenia klasyczne oraz nowoczesne. Jedną z atrakcji ogrodów jest największy na świecie labirynt grabowy oraz wieża widokowa. Warto to zobaczyć!

(reg)