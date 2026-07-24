Weekend w Janowie

Fot. Janowo

Piątek, 24 lipca 2026, 19:15, Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu – Joanna Szczepkowska, Jan Jurkowski

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Obsada: Joanna Szczepkowska, Jan Jurkowski

Kiedy artysta podejmuje decyzję o wycofaniu ze świata, zaczyna się dochodzenie: czy to kwestia nieprzystosowania? Utraty talentu? Wyniosłości? I przede wszystkim: czy ma do tego prawo? Przywykliśmy do nieprzerwanej obecności gwiazd w przestrzeni medialnej, do ciągłych wiadomości na temat ich życia prywatnego i do konieczności bycia dostępnym dla widzów oraz dziennikarzy. Ale czy naprawdę jest to obowiązek artysty?

Sobota, 25 lipca 2026, 18:00, Spotkanie autorskie z pisarką Kamilą Cudnik. Premiera jej najnowszej książki „Synagoga szatana” – pierwszego tomu trylogii „Saga zapominanych”.

Sobota, 25 lipca 2026, 20:15, Amant na czerwonym dywanie – Wojciech Oleksiewicz

Cztery opowiadania, cztery niezależne historie, cztery pary i ich cztery problemy. A więc jest tam związek zdominowany przez zaborczą teściową, mąż odnajdujący alter ego, nieuświadomiona młoda dziewczyna i w końcu Ona tęskniąca za macierzyństwem. Świadkiem ich zmagań z życiem jest autor, który nie tylko prowadzi narrację, ale też wciela się w postaci tych opowieści. Wszystko to przeplatane jest piosenkami również autorstwa Wojtka Oleksiewicza.

Niedziela, 26 lipca 2026, 17:00, Janosik i dobry pasterz – Teatr Dobrego Serca

Bajka osnuta na legendzie o studencie-zbójniku okradającym bogatych i rozdającym biednym. Spotkanie Janosika z Dobrym Pasterzem oraz jego rozmowy z sympatycznymi owieczkami sprawiają, że Janosik zmienia się. Odkrywa, że nie można nikogo okradać, a ludziom należy pomagać mądrze! Nastrój polskich gór wspaniale oddaje piękna scenografia i piosenki oparte na tradycyjnych melodiach.

Niedziela, 26 lipca 2026, 18:00, Czy to już uzależnienie? Spotkanie z terapeutą – Darek Cudnik

Skąd wiadomo, że coś jest jeszcze przyjemnością, nawykiem albo sposobem na odreagowanie, a kiedy zaczyna po cichu przejmować nad nami kontrolę i staje się problemem? Spotkanie o tym, dlaczego tak trudno zauważyć moment, w którym coś, co miało pomagać, zaczyna szkodzić. O alkoholu, narkotykach, lekach, jedzeniu i innych sposobach radzenia sobie z napięciem

Niedziela, 26 lipca 2026, 20:15, Goła Baba – monodram Joanny Szczepkowskiej

Monodram a raczej „monokomedia” napisana przez Joannę Szczepkowską grana jest od 1997 roku na scenach całej Polski.

(n)

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